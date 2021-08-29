«وورلد أويل»: «أوبك+» تواصل خطة إحياء إنتاج النفط في اجتماع الأربعاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 09:13 صباحا
شعار منظمة أوبك. (الإنترنت)

توقع تقرير صادر عن «وورلد أويل» أن تواصل «أوبك» وحلفاؤها، مجموعة «أوبك+»، المضي قدما في خطة إحياء إنتاج النفط عندما يجتمعون الأربعاء المقبل، وذلك في ضوء انتعاش الأسعار من التعثر في نهاية (أغسطس) الجاري.

شهدت أسعار النفط تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، حيث ربح خام برنت 11% والخام الأميركي 10% بسبب توقعات تعطل الإنتاج الأميركي في خليج المكسيك نتيجة إعصار مرتقب.

واعتبر«وورلد أويل» أن الإدارة الدقيقة والناجحة لتحالف "أوبك+" لسوق النفط أدت إلى إبقاء الأسعار مرتفعة بما يكفي لدعم إحياء صناعة النفط العالمية، وتجنب حدوث الارتفاع الكبير للأسعار الذي قد يهدد الانتعاش الاقتصادي في العالم، وفقا لجريدة الاقتصادية.

وأوضح أن التحالف الذي تقوده السعودية وروسيا يسعى تدريجيا إلى استعادة الكمية التي توقفت من إنتاج النفط الخام أثناء ذروة أزمة الوباء، مرجحا أن يصادق الاجتماع على ضخ الدفعة الشهرية الثانية من الزيادات التي تبلغ 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري.

 

والأسبوع الماضي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار بما يعادل 2.3%، لتبلغ عند التسوية 72.70 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.32 دولار أو 2%، ليبلغ سعر التسوية 68.74 دولار. وهذا أعلى إغلاق لبرنت منذ الثاني من آب (أغسطس) ولغرب تكساس الوسيط منذ 12 من الشهر نفسه.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع برنت أكثر من 11%، وارتفع غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لكليهما منذ حزيران (يونيو) 2020.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في «أواندا»، «المتعاملون في الطاقة يدفعون أسعار النفط الخام إلى الارتفاع، تحسبا لاضطرابات على صعيد الإنتاج في خليج المكسيك». وأغلق منتجو النفط 59% من إنتاج النفط الخام في خليج المكسيك مع اقتراب العاصفة نحو حقول النفط البحرية الرئيسة في الولايات المتحدة، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي.

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