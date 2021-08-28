أسعار الغذاء تقفز في إيران نتيجة ارتفاع كبير بمعدل التضخم

سوق لبيع الخضار في طهران. (الإنترنت)

قال رئيس جمعية تجار الأغذية بالجملة في إيران قاسمالي حسيني، إن أسعار المواد الغذائية اليومية ارتفعت بنسب تتراوح بين 30% و90%، في الأشهر الخمسة الماضية بسبب الضغوط التضخمية على الإنتاج الزراعي.

وأضاف حسيني إن أسعار جميع السلع والخدمات في إنتاج الغذاء قد ارتفعت منذ بداية السنة التقويمية الإيرانية في مارس، وإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية «لا مفر منه»، بحسب ما نقلت «العربية» عن وكالة أنباء العمل الإيرانية «إيلنا».

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وأضاف حسيني أن أسعار المواد الغذائية اليومية ارتفعت بنسبة 30-90%، ولا تزال بعض الأسعار ترتفع. وأصبحت الزبدة الآن أكثر تكلفة بنسبة 30%، في حين أن أسعار زيت الطهي والحبوب أعلى بنسبة 35%. وارتفع الأرز، وهو الغذاء الرئيسي الأكثر شيوعًا للإيرانيين، بنسبة 38%. وقال حسيني إن سعر الأرز له أكبر الأثر على الناس العاديين، وفق ما نقلته الوكالة.

وكانت أعلى قفزة في الأسعار بالنسبة للسكر والمواد الغذائية المصنوعة منه، والتي ارتفعت بنسبة 90%.

وبلغ معدل التضخم السنوي في إيران 45.2% في يوليو - أغسطس، بحسب ما أفاد به المركز الإحصائي الإيراني يوم الثلاثاء الماضي، حيث أعلن أيضًا أن معدل التضخم في المواد الغذائية تجاوز 58%. وهذا هو أعلى معدل تضخم منذ العام 1994، عندما سجلت إيران معدلًا رسميًا قدره 49.5%.