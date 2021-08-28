أسعار الغذاء تقفز في إيران نتيجة ارتفاع كبير بمعدل التضخم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 03:31 مساء
سوق لبيع الخضار في طهران. (الإنترنت)

قال رئيس جمعية تجار الأغذية بالجملة في إيران قاسمالي حسيني، إن أسعار المواد الغذائية اليومية ارتفعت بنسب تتراوح بين 30% و90%، في الأشهر الخمسة الماضية بسبب الضغوط التضخمية على الإنتاج الزراعي.

وأضاف حسيني إن أسعار جميع السلع والخدمات في إنتاج الغذاء قد ارتفعت منذ بداية السنة التقويمية الإيرانية في مارس، وإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية «لا مفر منه»، بحسب ما نقلت «العربية» عن وكالة أنباء العمل الإيرانية «إيلنا».

%90 ارتفاعًا
وأضاف حسيني  أن أسعار المواد الغذائية اليومية ارتفعت بنسبة 30-90%، ولا تزال بعض الأسعار ترتفع. وأصبحت الزبدة الآن أكثر تكلفة بنسبة 30%، في حين أن أسعار زيت الطهي والحبوب أعلى بنسبة 35%. وارتفع الأرز، وهو الغذاء الرئيسي الأكثر شيوعًا للإيرانيين، بنسبة 38%. وقال حسيني إن سعر الأرز له أكبر الأثر على الناس العاديين، وفق ما نقلته الوكالة.

وكانت أعلى قفزة في الأسعار بالنسبة للسكر والمواد الغذائية المصنوعة منه، والتي ارتفعت بنسبة 90%.

وبلغ معدل التضخم السنوي في إيران 45.2% في يوليو - أغسطس، بحسب ما أفاد به المركز الإحصائي الإيراني يوم الثلاثاء الماضي، حيث أعلن أيضًا أن معدل التضخم في المواد الغذائية تجاوز 58%. وهذا هو أعلى معدل تضخم منذ العام 1994، عندما سجلت إيران معدلًا رسميًا قدره 49.5%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنتر ينقض على فيرونا وينطلق في صدارة الدوري الإيطالي بقوة
رياضة عالمية
لصوص يسرقون حقائب توم كروز بطريقة «المهمة المستحيلة»
ثقافة وفن
ريال مدريد ينفض غبار مفاوضات مبابي ويحل ضيفا على بيتيس في «الليغا»
رياضة عالمية
السيسي وأمير قطر في العراق لحضور مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»
عربى
ضربة أميركية ضد «داعش» في أفغانستان.. والجيش: قتلنا الهدف ولا علم لنا بسقوط ...
دولى
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية حكومة ترضيات ومحاصصة
ليبيا
معركة الميركاتو.. أبرز تعاقدات الأندية في الانتقالات الصيفية
رياضة عالمية
بعد عودته إلى يونايتد.. رونالدو يودع جماهير يوفنتوس برسالة مؤثرة
رياضة عالمية
من الرابح من صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟
رياضة عالمية
بعد العودة إلى مسرح الأحلام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد؟
رياضة عالمية
أكثر من مليار مستخدم للإنترنت في الصين
منوعات
هاني الكوت.. وترٌ تهزه الشمس كلما أشرقت (حوار)
ثقافة وفن
أليغري يحسمها: رونالدو لا ينوي اللعب ليوفنتوس مجدداً
رياضة عالمية
بالصور.. المنتخب الوطني يفوز على الأولمبي العراقي
رياضة محلية
بطولة إنجلترا: ترقب «الساعات الأخيرة» لحسم صفقة رونالدو إلى سيتي
رياضة عالمية
بإهداء للمغتربين.. «القلب ما ينساكم» بصوت حسن البيجو
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: «المساءلة» تقطع شعرة معاوية بين البرلمان والحكومة
ليبيا
9 قتلى في انفجارات مستودع للذخيرة بكازاخستان (فيديو)
دولى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أكثر من 8.5 مليار دينار لتمويل مشروعات حكومة الدبيبة من خارج الميزانية