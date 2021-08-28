مدعومة من «أمازون».. «ريفيين» للمركبات الكهربائية تنوي طرح أسهمها في البورصة

شعار مجموعة «ريفيين أوتوموتيف» المصنّعة للشاحنات والمركبات الرياضية المتعددة الأغراض العاملة بالطاقة الكهربائية. (أ ف ب)

كشفت مجموعة «ريفيين أوتوموتيف» المدعومة من «أمازون» والمُصنِّعة للشاحنات والمركبات الرياضية المتعددة الأغراض العاملة بالطاقة الكهربائية عن تقدّمها بطلب لإدراج أسهمها في البورصة، في وقت تستعد لزيادة وتيرة الإنتاج والتسليم.

وأوضحت المجموعة التي تتّخذ في كاليفورنيا مقرًّا لها أنها تقدّمت بطلب اكتتاب لأسهمها في البورصة محفوظ بسريَّة بموجب بند يتيح للشركات عدم الإفصاح عن بياناتها المالية، حسب وكالة «فرانس برس». ولم يُكشف عن حجم عملية الاكتتاب هذه ولا عن هامش أسعار الأسهم.

وقد جنت «ريفيين» موارد مالية تتخطى 10 مليارات دولار منذ تأسيسها سنة 2009، بما في ذلك تمويل من «أمازون» التي تعهّدت شراء 100 ألف شاحنة صغيرة لتوزيع البضائع من الشركة الناشئة. وقُدّرت قيمة «ريفيين» في فترة سابقة من السنة بحوالي 26.7 مليار دولار.

وبالإضافة إلى العقد المبرم مع «أمازون»، تصنّع «ريفيين» شاحنات ومركبات رياضية متعددة الأغراض تعمل بالطاقة الكهربائية وتباع للأفراد بسعر يبدأ بقرابة 70 ألف دولار. ويأتي إعلان «ريفيين» في وقت تضع حكومات العالم أجمع تطوير المركبات الكهربائية في قلب أولويّاتها.

وبدأت الشركة الأميركية تتسلّم الطلبيات على موقعها الإلكتروني مع مواعيد تسليم مرتقبة في يناير 2022. وهي تضم، في جملة المستثمرين في تطويرها، مجموعة «فورد موتور» و«فيديليتي» وصندوق «أمازون» المناخي. وكثيرة هذه الشركات التي خاضت غمار صناعة المركبات الكهربائية، في مسعى إلى منافسة «تيسلا» الرائدة في القطاع.