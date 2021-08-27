الصين تقيّد استعمال الخوارزميات في ظل حملة لتنظيم القطاع الرقمي

رجل يرتدي كمامة ويستعمل هاتفه المحمول في بكين،11 أغسطس 2020، (ا ف ب)

كشفت الصين اليوم الجمعة، مشروع لائحة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على استخدام الشركات الرقمية العملاقة للخوارزميات، وذلك في سياق سعي بكين لتنظيم القطاع على نحو أوسع والسيطرة عليه.

تستعمل الشركات العملاقة في القطاع الخوارزميات على نطاق واسع لضمان نجاحها، وهي توجد في قلب الاقتصاد الرقمي وتعمل كأدمغة مسيّرة للعديد من التطبيقات والخدمات على الإنترنت، حسب وكالة «فرانس برس».

تتيح الخوارزميات خاصة تحليل المعلومات التي تم جمعها عن المستخدم، وتقديم توصيات تلقائية بناءً على عاداته أو تفضيلاته.

وتشعر بكين بالقلق إزاء افتقار عمالقة التكنولوجيا إلى الشفافية فيما يتعلق بهذه الممارسة؛ لذلك سعت السلطات في الأسابيع الأخيرة إلى تنظيم استعمال الخوارزميات على نحو أوسع.

بموجب مشروع اللائحة، سيتعين على الشركات الرقمية السماح لمستخدميها «بإيقاف» استعمال خوارزميات التوصية.

وذكر النص الصادر الجمعة عن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أن الخوارزميات «لا يمكن استخدامها (في) تحديد الأسعار على أساس التفضيلات والعادات».

تُستخدم الخوارزميات على نطاق واسع في منصات ترفيه الفيديو، مثل «دويين» (النسخة الصينية من تيك توك)، وهو تطبيق يستعمله الشباب الصينيون على نطاق واسع.

سيخضع مشروع اللائحة الجديدة للتعليق لمدة شهر واحد، ولم يحدد تاريخ دخولها المحتمل حيز التنفيذ.