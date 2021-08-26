مطار غاتويك في لندن يعتزم تحريك مشروع إقامة مدرج ثان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 12:29 مساء
طائرات متوقفة في مطار غاتويك في لندن في الأول من مايو 2020, (أ ف ب)

أعلن مطار غاتويك في لندن، ثاني أكبر مطارات المملكة المتحدة، الأربعاء، عزمه تحريك مشروع إقامة مدرج ثانٍ، رغم الشكوك المحيطة باستئناف حركة الملاحة الجوية وسط تفشي وباء «كوفيد-19».

ويعتزم المطار الواقع في جنوب العاصمة البريطانية، تحويل مدرج الطوارئ إلى مدرج حقيقي على أمل أن يكون جاهزًا بحلول 2030، وفق ما أفاد بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

ويرى المطار أن هذا المشروع سيسمح له بنقل 75 مليون راكب في السنة، بحلول 2038، مقارنة مع 62 مليونًا حاليًا.

وبالرغم من انهيار قطاع الطيران جراء الأزمة الصحية، وفي وقت لا تتعافى حركة نقل الركاب إلا ببطء، يؤكد المطار عزمه على أن يكون جاهزًا لعودة الوضع إلى طبيعته.

وأوضح مديره العام ستيوارت وينغيت «أننا على قناعة بأن غاتويك لن يستعيد مستويات الركاب السابقة فحسب؛ بل بمقدوره التوسّع ليصبح من أول المطارات في أوروبا».

وفي الوقت الحاضر، لا يملك المطار الذي افتُتح العام 1958، سوى مدرج واحد ومحطتين للركاب، أما مدرج الطوارئ فيه، فلا يستخدم إلا حين يكون المدرج الرئيسي قيد الصيانة أو لنقل طائرات إلى المستودعات.

وسيطرح مشروع توسيع مدرج الطوارئ في استشارة عامة بين سبتمبر وديسمبر المقبلين، على أن يحصل على موافقة الحكومة مستقبلًا.

ويؤكد المطار أن ذلك سيحد من الوطأة على البيئة رغم زيادة حركة الملاحة المرتقبة.

واضطر غاتويك إلى إغلاق إحدى محطتي الركاب، والحد من أنشطته بشكل كبير بسبب وباء «كورونا»، والقيود المفروضة على التنقلات.

واقتصرت حركة الملاحة في المطار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة على مليون راكب فقط، في حين سجل هذا العدد خلال عشرة أيام فقط في 2019.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن وحلفاؤها تحذر من «تهديد إرهابي» في مطار كابل
دولى
«طيران دلتا» الأميركية تغرم موظفيها غير المطعمين 200 دولار شهريا
اقتصاد
خبراء «الصحة العالمية» يحذرون من «توقف» البحث عن منشأ وباء «كوفيد-19»
دولى
الجيش التركي يغادر أفغانستان
دولى
السودان يوضح تأثير سد إثيوبيا على فيضانات هذا العام
دولى
حسن البيجو ينتهي من تصوير «يا غاليين القلب ما ينساكم»
ثقافة وفن
المدير الرياضي لباريس سان جيرمان: تصرف ريال مدريد لضم مبابي غير محترم
رياضة عالمية
بعد انتهاء مهلة تجميد البرلمان وتمديدها.. تونس إلى أين؟
عربى
«فرانس برس»: تلوث «كارثي» يضرب شواطئ العاصمة الليبية طرابلس
ليبيا
«المركزي» ببنغازي ينتقد «تجاهله» في اجتماعات توحيد المصرف.. ويطالب الكبير ...
ليبيا
لون جديد من رولز رويس كولينان
سيارات
موقع أميركي يروي التفاصيل.. «حرب النجوم» كاد يتسبب في حرب بين ليبيا وتونس
ليبيا
المغرب يعلق على قرار الجزائر بقطع العلاقات
عربى
بومطاري: تجار «فاسدون» أفشلوا تجربة نظام التتبع الجمركي
ليبيا
مجلس الوزراء يصدر لائحة نظام الإيرادات المحلية
ليبيا
عضو لجنة «5+5»: مهمتنا ليست توحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
تضارب حول خلفيات استمرار غلق الحدود بين ليبيا وتونس
ليبيا
ماذا رصدت «ديلويت» في المراجعة المالية لميزانية «المركزي» في طرابلس والبيضاء؟
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة سويسرية ضحية هجوم معلوماتي خطير