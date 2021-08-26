مطار غاتويك في لندن يعتزم تحريك مشروع إقامة مدرج ثان

طائرات متوقفة في مطار غاتويك في لندن في الأول من مايو 2020, (أ ف ب)

أعلن مطار غاتويك في لندن، ثاني أكبر مطارات المملكة المتحدة، الأربعاء، عزمه تحريك مشروع إقامة مدرج ثانٍ، رغم الشكوك المحيطة باستئناف حركة الملاحة الجوية وسط تفشي وباء «كوفيد-19».

ويعتزم المطار الواقع في جنوب العاصمة البريطانية، تحويل مدرج الطوارئ إلى مدرج حقيقي على أمل أن يكون جاهزًا بحلول 2030، وفق ما أفاد بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

ويرى المطار أن هذا المشروع سيسمح له بنقل 75 مليون راكب في السنة، بحلول 2038، مقارنة مع 62 مليونًا حاليًا.

وبالرغم من انهيار قطاع الطيران جراء الأزمة الصحية، وفي وقت لا تتعافى حركة نقل الركاب إلا ببطء، يؤكد المطار عزمه على أن يكون جاهزًا لعودة الوضع إلى طبيعته.

وأوضح مديره العام ستيوارت وينغيت «أننا على قناعة بأن غاتويك لن يستعيد مستويات الركاب السابقة فحسب؛ بل بمقدوره التوسّع ليصبح من أول المطارات في أوروبا».

وفي الوقت الحاضر، لا يملك المطار الذي افتُتح العام 1958، سوى مدرج واحد ومحطتين للركاب، أما مدرج الطوارئ فيه، فلا يستخدم إلا حين يكون المدرج الرئيسي قيد الصيانة أو لنقل طائرات إلى المستودعات.

وسيطرح مشروع توسيع مدرج الطوارئ في استشارة عامة بين سبتمبر وديسمبر المقبلين، على أن يحصل على موافقة الحكومة مستقبلًا.

ويؤكد المطار أن ذلك سيحد من الوطأة على البيئة رغم زيادة حركة الملاحة المرتقبة.

واضطر غاتويك إلى إغلاق إحدى محطتي الركاب، والحد من أنشطته بشكل كبير بسبب وباء «كورونا»، والقيود المفروضة على التنقلات.

واقتصرت حركة الملاحة في المطار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة على مليون راكب فقط، في حين سجل هذا العدد خلال عشرة أيام فقط في 2019.