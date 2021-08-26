معرض جنيف للسيارات يطلق شراكة مع قطر لإقامة نسخة في الدوحة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 09:14 صباحا
لقطة عامة لمعرض جنيف الدولي للسيارات، 28 فبراير 2020، (ا ف ب)

أعلن معرض جنيف الدولي للسيارات، الذي يواجه صعوبات مالية بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، إطلاق شراكة مع الهيئة المكلفة الترويج للسياحة في قطر، من أجل تنظيم نسخة من الحدث في الدوحة.

وجاء في بيان للمعرض أن «النسخة الأولى منه في قطر ستنظم في خريف العام 2022 أو العام 2023، وسيعلن الموعد النهائي الأسابيع المقبلة، وهذا الحدث سينظّم بعد ذلك كل سنتين»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح البيان أن «المعرض الذي سيُقام في وسط الدوحة سيكون حدثا لا يُفوّت على جدول مواعيد قطاع السيارات».

وفي الأثناء يمكن للعارضين ولمحبي السيارات حضور معرض جنيف المقبل الذي سيقام خلال الفترة بين 19 و27 فبراير.

واضطر منظمو المعرض الذي يُعد حدثًا ضخمًا يجمع عادة أكثر من 600 ألف شخص كل عام في مارس، إلى إلغائه العامين 2020 و2021 بسبب الجائحة.

وفي مارس 2020 طلبوا من سلطات منطقة جنيف دعمًا ماليًا لتغطية الخسائر الناجمة عن إلغاء المعرض، والمقدرة بـ11 مليون فرنك سويسري (عشرة ملايين يورو)، على أمل التحضير لنسخة 2021.

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