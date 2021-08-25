«طيران دلتا» الأميركية تغرم موظفيها غير المطعمين 200 دولار شهريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 09:52 مساء
شركة طيران دلتا الأميركية. (الإنترنت)

أعلنت شركة طيران دلتا الأميركية أنها ستبدأ اعتبارًا من نوفمبر بفرض رسم مالي قدره 200 دولار على جميع الموظفين غير الملقحين ضد «كوفيد-19» لتتمكن من تغطية نفقات علاجهم حال إصابتهم، وفق ما أفاد رئيس الشركة أد باستيان، الأربعاء.

وقال باستيان في مذكرة إلى العمال والموظفين إن «التكلفة الإضافية التي سيتم فرضها ضرورية لمواجهة المخاطر المالية التي يتسبب بها قرار عدم تلقي اللقاحات على شركتنا»، وفق «فرانس برس».

وهذه الخطوة هي الأحدث التي تقدم عليها شركة طيران أميركية رئيسية للتشجيع على التطعيم، في حين ذهبت بعض الشركات إلى حد جعل اللقاح إلزاميًّا في صفوفها. وكشفت الشركة أن 75% من قوتها العاملة باتت ملقحة ضد كوفيد، لكن متحورة دلتا الجديدة الأكثر انتشارًا تخلق مشاكل جديدة في وجه الشركة.

 50 ألف دولار
وقال باستيان: «في الأسابيع الأخيرة ومنذ تفشي المتحورة بي .1 .617. 2 جميع موظفي دلتا الذين خضعوا للعلاج بسبب الإصابة لم يكونوا قد تلقوا اللقاح بالكامل»، لافتًا إلى أن معدل كلفة علاج الشخص الواحد بلغت 50 ألف دولار.

وأضاف: «في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر بمعدل التطعيم البالغ 75 بالمئة في شركتنا، إلا أن قوة المتحورة تعني أننا بحاجة إلى تطعيم المزيد من موظفينا، لنكون أقرب ما يمكن إلى معدل مئة بالمئة».

وضع الكمامات بشكل فوري 
وذكّر باستيان بحصول لقاح «فايزر-بيونتيك» على الموافقة الكاملة من هيئة الغذاء والدواء الأميركية «إف دي آيه»، ما يؤكد على فعاليته وسلامته.

وبالإضافة إلى الرسم المالي الشهري، يتوجب على العمال والموظفين غير الملقحين وضع الكمامات بشكل فوري، وأيضًا سيكون عليهم بدءًا من الشهر المقبل إجراء فحوص بشكل أسبوعي. وقال باستيان إنه بعد 30 سبتمبر سيتم تقديم تغطية مادية للعلاج من «كوفيد» فقط إلى الموظفين الذين تلقوا اللقاح بالكامل في حال الإصابة.

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