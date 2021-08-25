البنك الدولي يبحث «مواصلة دعم الشعب الأفغاني» بعد تعليق مساعداته إثر سيطرة «طالبان»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 08:52 مساء
البنك الدولي, (أرشيفية، الإنترنت)

أعلن البنك الدولي، أمس الثلاثاء، تعليق مساعداته إلى أفغانستان بعد سيطرة «طالبان» على السلطة في هذا البلد، مشيرًا إلى أنه يبحث في الوقت عينه سبل «مواصلة دعم الشعب الأفغاني».

وقالت ناطقة باسم البنك الدولي: «لقد علقنا تسديد (الدفعات) في إطار عملياتنا في أفغانستان، ونحن نراقب الأوضاع عن كثب ونجري تقييمًا لها»، وأضافت: «نحن قلقون جدًّا إزاء الأوضاع في أفغانستان وتداعياتها على آفاق تنمية البلاد، خصوصًا بالنسبة للنساء»، وفق «فرانس برس».

20 مشروعًا إنمائيًّا
ولم توضح الناطقة كم قيمة الدفعات التي كان مقررًا أن يسدّدها البنك الدولي قبل استيلاء «طالبان» على السلطة في كابل، علمًا بأن البنك كان يمول في أفغانستان حتى ذلك الحين نحو 20 مشروعًا إنمائيًّا. ومنذ 2002، قدّم البنك الدولي لأفغانستان ما مجموعه 5.3 مليار دولار، القسم الأكبر منها على شكل منح.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن في 18 أغسطس تعليق المساعدات المرصودة لأفغانستان بسبب الضبابية المحيطة بوضعية القادة في كابل بعد سيطرة حركة «طالبان» على البلاد.

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وقال يومها ناطق باسم الصندوق: «هناك حاليًا عدم وضوح لدى المجتمع الدولي بالنسبة للاعتراف بحكومة في أفغانستان، وبالتالي لا يمكن لهذا البلد أن يستفيد من حقوق السحب الخاصة أو غيرها من موارد صندوق النقد الدولي».

دفعة أخيرة من المساعدات 
وكان من المقرر أن يسدد صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان في إطار برنامج تمت المصادقة عليه في السادس من نوفمبر 2020 تبلغ قيمته الإجمالية 370 مليون دولار.

وكان البرنامج الممتد على 42 شهرًا أفضى إلى سداد دفعة أولى فورية بقيمة 115 مليون دولار، تلتها دفعة ثانية بقيمة 149.4 مليون دولار في مطلع يونيو بعد تقييم أول للتقدم الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ البرنامج.

وبقيت الدفعة الأخيرة البالغة 105.6 مليون دولار. وبعدما حاربت «طالبان» طوال عقدين، تجد الدول الغربية نفسها أمام معضلة إقامة علاقات مع الحركة الإسلامية المتشددة التي سيطرت على السلطة في أفغانستان. وأفغانستان التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية هي إحدى أفقر دول العالم.

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