أسعار النفط تلتقط أنفاسها بعد صعود قوي هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 02:22 مساء
عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)

التقطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، أنفاسها بعد صعود قوي هذا الأسبوع بفعل خسارة ربع إنتاج المكسيك؛ إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، بما يعادل 0.4% إلى 70.80 دولار للبرميل حسب وكالة «رويترز». 

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، ما يعادل 0.4% إلى 67.26 دولار. وخلال اليومين السابقين صعد سعر العقود الآجلة للخامين نحو 8%، لتمحو معظم الخسائر التي منيت بها خلال سبع جلسات.

- أسعار النفط تصعد بعد هبوط حاد الأسبوع الماضي

وارتفعت الأسعار إثر انخفاض إمدادات من المكسيك بأكثر من 400 ألف برميل يوميا؛ نتيجة حريق في رصيف نفطي، لكن شركة النفط الحكومية تتوقع استئناف الإنتاج في الثلاثين من الشهر الجاري.
وقال كبير محللي السوق في أواندا إدوارد مويا لـ«رويترز»: «ينبغي أن يظل برنت مدعوما جيدا رغم الضعف اليوم؛ إذ أن سوق النفط لا تزال تعاني من عجز كبير ولن يتغير هذا الوضع قريبا». 

ونقلت «رويترز» عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها قولها إن بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت أن مخزونات الخام تراجعت بواقع 1.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس، في حين سجلت مخزونات البنزين هبوطا قدره مليون برميل.

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