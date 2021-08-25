«تيك توك» ستتيح التسوق مباشرة من منصتها

شعار منصة «تيك توك»، (أرشيفية: ا ف ب)

ستتيح شبكة «تيك توك» عمّا قريب لمستخدميها أن يشتروا مباشرة سلعا معروضة من منتجي محتويات على المنصّة، في خطوة جديدة تعزّز جهود إنشاء منظومة متكاملة على هذا التطبيق.

ويأتي هذا الإعلان في سياق الشراكة التي أطلقت في أكتوبر العام الماضي، مع «شوبيفاي» التي تسمح لعلامات تجارية بإطلاق أنشطة إلكترونية، وفي بادئ الأمر، كان هذا الاتفاق يتيح لمستخدمي «شوبيفاي» الكندية الترويج لمنتجاتهم على «تيك توك»، حسب وكالة «فرانس برس».

وسيصبح في وسع البائعين إنشاء متجر مصغّر على «تيك توك»، وإدراج روابط تحيل مباشرة إلى المنتجات في أشرطة الفيديو المنشورة على المنصّة، التي تضمّ أكثر من مئة مليون مستخدم في الولايات المتحدة لا غير.

وستكون نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينير، التي أطلقت ماركة لمستحضرات التجميل باتت قيمتها تقدّر بمئات ملايين الدولارات، من بين التجار الأوائل الذين سيتسنّى لهم استخدام هذه الخدمات الجديدة، وفق بيان صادر عن «شوبيفاي».

وتسعى غالبية شبكات التواصل الاجتماعي إلى الاستفادة من رواجها وإقبال المستخدمين، في صفقات تجارية تشكّل مع الإعلانات دعامة أساسية لقدرتها على الاستمرار، وتقدّم «إنستغرام»، كما «سناب تشات»، خاصية تتيح شراء المنتجات مباشرة من تطبيقها.