الصين تعيد فتح أحد الموانئ الرئيسية في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 08:48 صباحا
حاويات شحن في مرفأ يانتيان في شينزين بالصين، 22 يونيو 2021، (ا ف ب)

رفعت الصين اليوم الأربعاء، القيود الصحية المفروضة على أحد أكبر الموانئ في العالم المتوقف جزئيا منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، بعد ظهور بؤرة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ما كان يؤثر سلبا على النقل اللوجيستي.

ويعتبر ميناء نينغبو تشوشان الواقع على بعد 250 كيلومترا جنوب شانغهاي أحد مرافئ الشحن الصينية الرئيسية، ومر العام الماضي 1,2 مليار طن من البضائع عبره، وهو الثالث في العالم على صعيد التصدير، حسب وكالة «فرانس برس».

وأدى اكتشاف إصابة بالفيروس في صفوف أحد عماله إلى إغلاق محطة «ميشان فيه» القادرة على استيعاب عشرة ملايين حاوية، وطلب من نحو ألفي عامل عزل أنفسهم في حينه.

وذكر التلفزيون العام «سي سي تي في» نقلا عن مذكرة صادرة عن السلطات المحلية أن القيود الصحية المفروضة على المحطة سترفع الأربعاء على أن يستأنف النشاط «تدريجا»، لتعود إلى العمل بكامل طاقتها في الأول من سبتمبر.

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