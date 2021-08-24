البنك الدولي يعلق مساعداته لأفغانستان

مقر البنك الدولي, (أرشيفية، الإنترنت)

أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، تعليق مساعداته إلى أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة، مشيراً إلى أنّه يعمل على استكشاف سبل «مواصلة دعم الشعب الأفغاني».

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وصرّحت متحدّثة باسم البنك الدولي لوكالة «فرانس برس»: «لقد علّقنا تسديد (الدفعات) في إطار عملياتنا في أفغانستان، ونحن نراقب الأوضاع عن كثب ونجري تقييماً لها».

وأضافت: «نحن قلقون جداً إزاء الأوضاع في أفغانستان وتداعياتها على آفاق تنمية البلاد، وخصوصاً بالنسبة للنساء».