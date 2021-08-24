البنك الدولي يعلق مساعداته لأفغانستان

أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، تعليق مساعداته إلى أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة، مشيراً إلى أنّه يعمل على استكشاف سبل «مواصلة دعم الشعب الأفغاني».
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وصرّحت متحدّثة باسم البنك الدولي لوكالة «فرانس برس»: «لقد علّقنا تسديد (الدفعات) في إطار عملياتنا في أفغانستان، ونحن نراقب الأوضاع عن كثب ونجري تقييماً لها».
وأضافت: «نحن قلقون جداً إزاء الأوضاع في أفغانستان وتداعياتها على آفاق تنمية البلاد، وخصوصاً بالنسبة للنساء».