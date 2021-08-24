أكثر من 2 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 10 شركات عربية

لوحة مؤشرات الأسهم في سوق تداول السعودية حيث تظهر أسهم أرامكو, 12 ديسمبر 2019, (أ ف ب)

بلغت القيمة السوقية لأكبر عشر شركات مدرجة في البورصات العربية 2.49 تريليون دولار، بنهاية جلسة 22 أغسطس الجاري، وفقًا لجريدة «الاقتصادية» استندت إلى بيانات رسمية، تشكل القيمة السوقية لأكبر عشر شركات مدرجة على نحو 69% من إجمالي القيمة السوقية للبورصات العربية، التي تتجاوز قيمها 3.6 تريليون دولار.

ويعود ذلك إلى شركة «أرامكو» السعودية، التي تستحوذ منفردة على أكثر من نصف القيمة السوقية للبورصات العربية، إذ جاءت في صدارة القائمة، بقيمة سوقية 1.86 تريليون دولار وبفارق شاسع بين المنافسين، وفي حال استثناء «أرامكو» السعودية، فإن قيمة أكبر تسع شركات من حيث القيمة السوقية تشكل نحو 36% من القيمة السوقية للبورصات العربية.

وتعد «أرامكو» السعودية من بين أكبر خمس شركات مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، التي تتصدرها الشركة المصنعة لهواتف الآيفون «أبل»، ومايكروسوفت، التي تتجاوز قيمها السوقية تريليوني دولار، وعربيًا في قائمة أكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية، تأتي خمس شركات مدرجة في السوق السعودية، إضافة إلى أربع شركات من أسواق الإمارات وشركة واحدة تتداول في البورصة القطرية.

وبخلاف «أرامكو»، من الشركات الأخرى المدرجة في السوق السعودية وتضمنتها القائمة، جاءت شركة «سابك» ثانيًا بقيمة سوقية 96.8 مليار دولار، ثم مصرف «الراجحي» ثالثًا بقيمة سوقية 80 مليار دولار، فيما حلت سادسًا «إس تي سي» بقيمة سوقية 70.3 مليار دولار، إذ ارتفعت قيمة الشركة هذا العام بنحو 20% وهي تقل عن أداء السوق السعودية المرتفع 27 في المئة، وسابعًا البنك الأهلي السعودي بقيمة سوقية 70 مليار دولار.

في حين حلت في المرتبة الرابعة شركة «ألفا ظبي» القابضة، التي تتداول بسوق أبوظبي بقيمة سوقية تتخطى 79.2 مليار دولار، حيث أدرج السهم حديثًا ضمن قطاع الاستثمار والخدمات المالية خلال منتصف يونيو الماضي، الذي يعد أكبر إدراج في سوق أبوظبي منذ 2017، وتعمل الشركة، التي أُسست في 2013 في الاستثمار في المشروعات التجارية والزراعية، وكذلك الصناعية من خلال تأسيسها وإدارتها.

وفي المرتبة الخامسة تأتي الشركة العالمية القابضة، التي تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات والمقاولات والعقارات، والمدرجة في سوق أبوظبي بقيمة سوقية 72.5 مليار دولار، التي استفادت من ارتفاع قيمتها السوقية بشكل كبير جدًا خلال العام الحالي، التي تجاوزت 240%، أما المرتبة الثامنة، فحلت فيها مجموعة الإمارات للاتصالات بقيمة سوقية 57.6 مليار دولار، ثم تاسعًا «بنك أبو ظبي» الأول 50.5 مليار دولار، وعاشرًا بنك «قطر الوطني» بقيمة 48.5 مليار دولار.