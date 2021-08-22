أوكرانيا تريد «ضمانات رسوم الغاز» خلال زيارة ميركل

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين في 12 يوليو 2021. ( أ ف ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه يأمل أن تحمل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل معها إلى كييف أنباء عن «ضمانات» روسية بشأن حصول بلاده على رسوم عبور الغاز.

تتوجه ميركل إلى كييف الأحد، بعد يومين على اجتماعها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. ومن بين القضايا التي ناقشتها ميركل مع بوتين الجمعة، مسائل تتعلق بمشروع «نورد ستريم 2»، خط الأنابيب البالغة تكلفته 10 مليارات يورو لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، حسب وكالة «فرانس برس».

ويعارض منتقدون، من بينهم بعض أعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، المشروع لأنه يتجنب المرور في خطوط الأنابيب في أوكرانيا، ما يحرمها من قرابة مليار يورو بشكل رسوم ترانزيت سنويًّا. ولدرء معارضة الولايات المتحدة وافقت ألمانيا على الضغط على روسيا لتمديد اتفاقية مرور الغاز ترانزيت في أوكرانيا، والمفترض أن تنتهي مدتها أواخر 2024، عشر سنوات.



وعبر زيلينسكي عن الأمل في أن يكون قد أُحرز تقدم حول المسألة. وقال لجريدة«فونكه»: «آمل أن تكون ميركل تمكنت من التوصل لاتفاقية ما مع بوتين، قبل وصولها إلى كييف».

أضاف: «قد يكون ذلك ضمانات لأوكرانيا، مثلًا بأن تعد روسيا بمرور الحد الأدنى من الغاز عبر أنابيب أوكرانية».

وعارضت أوكرانيا بشدة مشروع «نورد ستريم 2». وتقاتل انفصاليين موالين لموسكو منذ 2014، وتعتبر أن مرور الغاز الروسي في أراضيها يمنحها نفوذًا مهمًّا.