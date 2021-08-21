الرئيس اللبناني: خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود

الرئيس اللبناني ميشال عون، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود الذي تقرر يوم السبت.

وذكر مصرف لبنان المركزي في وقت سابق السبت أن الحكومة قررت زيادة سعر الصرف الخاص بتسعير الوقود ليكون ثمانية آلاف ليرة للدولار عن السعر السابق الذي كان 3900 في قرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود، وفق «رويترز».

ولا يزال سعر الصرف الجديد المخصص لواردات الوقود تحت مستوى سعر السوق البالغ زهاء 19 ألفا مقابل الدولار وهو ما يعني استمرار سياسة دعم الوقود وإن كان بنسبة أقل.

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وحذَّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» السبت في بيان من أن أكثر من أربعة ملايين لبناني قد يواجهون نقصًا حادًا في المياه أو قد تنقطع المياه عنهم تمامًا خلال أيام، وذلك بسبب أزمة الوقود المستعصية.

ودفهت أزمة الطاقة في لبنان الناس إلى حلول غير مألوفة في إطار بحثهم اليائس عن المتطلبات الأساسية للحياة، من الهواء النقي إلى الكهرباء ووقود السيارات وحتى مجرد ثلاجة عاملة.