رويترز: السعودية في صدارة قائمة أكبر موردي النفط إلى الصين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 أغسطس 2021, 03:23 مساء

تصدَّرت المملكة العربية السعودية، قائمة الدول الموردة للنفط إلى الصين للشهر التاسع على التوالي، رغم انخفاض شحناتها من الخام 10%، على أساس شهري، بينما تراجعت الشحنات القادمة من روسيا 4%، فقط.

وبحسب بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين، بلغ إجمالي شحنات السعودية 6.69 مليون طن في يوليو، أو ما يعادل 1.58 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ1.75 مليون برميل يوميًا في يونيو، لكن بزيادة أكثر من الربع مقارنة يوليو من العام الماضي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وبلغت الواردات من روسيا 6.64 مليون طن الشهر الماضي، أو ما يعادل نحو 1.56 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.62 مليون برميل يوميًا في يونيو، وهوى إجمالي واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي قرابة 20% عنه قبل عام؛ إذ واجهت شركات التكرير المستقلة مخصصات استيراد أقل عددًا في ظل تضييق حكومي على تداول التصاريح.

وزادت الواردات من ماليزيا إلى ثلاثة أمثالها عنها قبل عام إلى 1.18 مليون طن، وجرى تسجيل شحنات نفط من إيران وفنزويلا على أنها قادمة من ماليزيا بعد أن تم نقل الشحنات إلى المياه الماليزية لتجنب عقوبات أميركية، وفقًا لمتعاملين و«فورتيكس أنالتيكس» المتخصصة في تتبع الناقلات، ولا تسجل البيانات الرسمية وصول نفط من إيران وفنزويلا.

وفي يونيو، ارتفع إجمالي صادرات النفط الخام السعودية إلى 5.965 مليون برميل يوميًا من 5.649 مليون برميل يوميًا في مايو، كما ارتفع إجمالي الصادرات «النفط الخام وإجمالي المنتجات النفطية» 7.32 مليون برميل يوميًا، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية أمس الأول.

وأظهرت بيانات «جودي» أن إنتاج النفط ارتفع 0.383 مليون برميل يوميًا على أساس شهري إلى 8.927 مليون برميل يوميًا في يونيو وانخفضت مخزونات الخام السعودية 0.636 مليون برميل إلى 135.139 مليون برميل. وارتفع الطلب السعودي على المنتجات النفطية 0.177 مليون برميل يوميًا إلى 2.323 مليون في يونيو.

وتراجع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.42 مليون برميل يوميًا في النصف الأول من أغسطس من 10.46 مليون برميل يوميًا في المتوسط في يوليو.
وقالت روسيا «إنها سترفع إنتاجها النفطي بواقع مئة ألف برميل يوميًا من أغسطس في أعقاب قرار مجموعة «أوبك لكبار المنتجين تقليص قيود الإنتاج».

وأكد مسؤول كبير في قطاع الطاقة في وقت سابق، أن خطط إنتاج النفط ومكثفات الغاز في روسيا هذا العام تستهدف الوصول إلى 512 مليون طن، أو ما يعادل 10.28 مليون برميل يوميًا، وهو ما لم يتغير كثيرًا عن 2020 لكنه يزيد بنحو ستة ملايين طن على الخطط الأولية.

ويقلص أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» إضافة إلى روسيا ودول أخرى، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، قيود الإنتاج التي فرضوها لدعم الأسعار وتجنب فائض الإمدادات. وفي ظل تعافي الطلب، زاد تخفيف القيود بشكل أكبر هذا الشهر، وانخفض الإنتاج الروسي العام الماضي للمرة الأولى منذ 2008 ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 2011 ضمن اتفاق «أوبك+».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عودة طالبان.. أفغان «مؤثرون» يمسحون «حياتهم الرقمية»
علوم وتكنولوجيا
الرئيس التونسي يكشف عن محاولات لاغتياله
عربى
الأمم المتحدة: حركة طالبان تلاحق المسؤولين في قوات الجيش والشرطة
دولى
برشلونة يتطلع لاستمرار تأقلمه مع رحيل ميسي.. وريال مدريد لمواصلة بدايته القوية ...
رياضة عالمية
ميسي ونيمار وراموس يغيبون عن مواجهة «سان جيرمان» و«بريست»
رياضة عالمية
عفاف تنتوش تتحدث عن تنظيم أول بطولة نسائية على مستوى طرابلس
رياضة محلية
أفغان يتحدون طالبان ونجل «أسد بانشير» يدعو إلى مقاومتها
دولى
الدبيبة: لم أدرس بعد اقتراح تغيير إدارة مؤسسة النفط.. وكل شيء ممكن
ليبيا
الدبيبة يتحدث لـ«بلومبرغ» عن «عقبات» في طريق الانتخابات.. وموقفه من ترشح سيف ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: حرب بيانات تُفجرها رسائل «5+5» المسربة
ليبيا
مؤسسة النفط: مليارا دولار إجمالي إيراد المبيعات خلال يوليو
ليبيا
ظهور مفردات «لغة الحرب» مع اقتراب العد التنازلي لساعة الانتخابات
ليبيا
الولايات المتحدة تعلن عدد من قامت بإجلائهم من أفغانستان
دولى
المنقوش: نعول على دور روسيا في توحيد المؤسسة العسكرية.. وافتتاح سفارتها ...
ليبيا
مختبر أميركي يعلن تحقيقه «تقدما تاريخيا» في الاندماج النووي
علوم وتكنولوجيا
منع دخول العاملين الأجانب إلى ليبيا جوا إلا بعد حصولهم على تأشيرة العمل
ليبيا
بعد أيام من طلب «5+5» تجميد الاتفاقات معها.. تركيا تدافع عن استمرار حضورها ...
ليبيا
الحداد يرفض مطالبات «5+5» ويعتبرها «انحرافا» عن مسارها
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أسباب خروج هواء ساخن من مكيف السيارة؟