تراجع أسعار النفط مع زيادة حالات الإصابة بـ«كورونا»

مصفاة الزاوية النفطية. (أرشيفية: شركة الزاوية لتكرير النفط)

تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، وحقَّقت أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من تسعة أشهر بنزولها في جلسة، أمس الجمعة، بعد استقرار أولي شهده اليوم، إذ باع المستثمرون العقود الآجلة تحسبًا لضعف الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

وتكبَّدت سوق الخام حتى الآن خسائر لسبعة أيام متتالية. وبسبب تصاعد وتيرة الإصابة بسبب السلالة «دلتا» من فيروس «كورونا»، يرفع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم قيود السفر لوقف الانتشار، وفق شبكة «سي إن بي سي عربية».

وفرضت الصين أساليب تطهير أكثر صرامة في الموانئ، ما تسبب في حدوث ازدحام، وشدَّدت دول منها أستراليا قيود السفر، وبدأ الطلب العالمي على وقود الطائرات في التراجع بعد تحسنه في معظم فصل الصيف.

أسعار خام برنت

وهبط خام برنت 8% خلال الأسبوع، وسجل تراجعًا عند التسوية 1.27 دولار يما يعادل 1.9% إلى 65.18 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر على انخفاض 1.37 دولار أو 2.2% إلى 62.32 دولار للبرميل، ليخسر أكثر من 9% خلال الأسبوع.

دور الصين في ارتفاع الأسعار

وفرضت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، قيودًا جديدة في ظل سياستها الخاصة بفيروس «كورونا» والتي تقضي بعدم السماح بأي حالات إصابة، ما أثر على سلاسل الشحن والتوريد العالمية، وفرضت الولايات المتحدة والصين قيودًا متبادلة على طاقة رحلات الطيران.

وفيما تنال السلالة «دلتا» من الطلب على الوقود، يواصل المعروض الزيادة.

من جانبها، أوضحت شركة الخدمات «بيكر هيوز» أن الإنتاج الأميركي ارتفع إلى 11.4 مليون برميل يوميًا في الأسبوع الأخير، فيما زادت شركات الطاقة منصات الحفر للأسبوع الثالث على التوالي.