«إبيك غايمز» تتهم «غوغل» بدفع أموال لحماية هيمنتها على سوق التطبيقات

شعار «غوغل» أمام مركز بيانات تابع للمجموعة في الدنمارك، 30 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

تقدمت شركة «إبيك غايمز» المطورة للعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت»، بشكوى قضائية في كاليفورنيا تتهم فيها «غوغل» بإبرام عقود مع شركات مختلفة لتعزيز سيطرتها على سوق توزيع التطبيقات وحماية إيرادات بمليارات الدولارات.

وتأخذ «إبيك» على «آبل» و«غوغل» اللتين تهيمنان على سوق التطبيقات المحمولة في العالم، فرضهما على مطوري التطبيقات استخدام منصتيهما للتحميل «آب ستور» من «آبل»، و«بلاي ستور» من «غوغل»، إضافة إلى أنظمة الدفع الخاصة بهما، مع استيفاء عمولات مرتفعة جدا، وهي 30%ٌ، حسب وكالة «فرانس برس».

وخلافا للشركة المصنعة لهواتف «آي فون»، تسمح «غوغل» بالاعتماد على متاجر بديلة، غير أن الشركة المطورة لـ«فورتنايت» تحاول إثبات عدم صحة هذا الأمر، وتؤكد أن نظام التشغيل «أندرويد» التابع لـ«غوغل» ليس أكثر انفتاحا من منافسه «آي أو أس».

وأشارت «إبيك غايمز» في نص الدعوى التي رفعتها إلى أن «غوغل وضعت عوائق تعاقدية أمام المنافسة من خلال الإقرار بأن المجموعة قد تخسر مليارات الدولارات، إذا ما تم فتح توزيع تطبيقات أندرويد على المنافسة، وأن متاجر منافسة بينها (إبيك ستور) تحقق تقدما».

ويستند محامو «إبيك» في حججهم الى وثائق حصلوا عليها أخيرا في إطار مسار قضائي انطلق قبل عام عند محاولة الشركة المطورة للألعاب الالتفاف على متجري التطبيقات التابعين لـ«آبل» و«غوغل».