استقرار في أسعار العقود الآجلة للنفط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 01:16 مساء
عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)

استقرت أسعار النفط الجمعة مبتعدة عن أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر؛ إذ أدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات متزايدة من سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود، وفقًا لوكالة «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 66.69 دولار للبرميل، بعدما نزلت 2.6% أمس الخميس لأقل مستوى إغلاق منذ مايو.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط تسليم سبتمبر والمقرر أن ينتهي أجلها اليوم الجمعة 38 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 64.07 دولار للبرميل بعدما تراجعت 2.7% أمس. وصعد عقد أكتوبر الأكثر نشاطا 26 سنتا إلى 63.76 دولار للبرميل.

كما نال عزوف المستثمرين بصورة عامة عن المخاطر من النفط مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر بفضل مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يفكر في تقليص برنامجه للتحفيز هذا العام، وقال محللو السلع الأولية لدى «إيه.إن.زد» في مذكرة «القيود المتزايدة على التنقلات تثير مخاوف بشأن الطلب على النفط».

وفرضت الصين قيودا جديدة في ظل سياستها الخاصة بفيروس كورونا والتي تقضي بعدم السماح بأي حالات إصابة، مما أثر على سلاسل الشحن والتوريد العالمية، وفرضت الولايات المتحدة والصين قيودا متبادلة على طاقة رحلات الطيران، كما أدى تفشي السلالة دلتا في أستراليا ونيوزيلندا إلى فرض إجراءات عزل عام صارمة.

 

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