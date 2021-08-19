تراجع البورصات العالمية متأثرة باحتمال خفض دعم الاحتياطي الفدرالي الأميركي

مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي في واشنطن، 17 يونيو 2020. (أ ف ب)

تراجعت البورصات العالمية، الخميس، متأثرة باحتمال خفض الدعم النقدي الهائل من الاحتياطي الفدرالي الأميركي اعتبارًا من العام الجاري، وبينها سوق الأسهم في باريس التي خسرت 3%.

وغداة نشر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي، تراجعت المؤشرات بشكل كبير في أوروبا وآسيا، في أعقاب هبوط حاد في بورصة نيويورك في اليوم السابق، وفق وكالة «فرانس برس».

وأغلقت الأسواق الآسيوية على خسارة بلغت نسبتها 1.1% في طوكيو و2.1% في هونغ كونغ و0.6% في شنغهاي. والصدمة نفسها سُجلت في القارة العجوز، إذ خسرت بورصة باريس حوالي الساعة 09.30 بتوقيت غرينتش 2.95% بعد تراجع 3% في الافتتاح، وميلانو 2.28% ولندن 2.22% وفرانكفورت 1.97%.

ويؤكد محضر الاحتياطي الفدرالي أن فكرة خفض الدعم النقدي هذا العام تكتسب أرضية في ضوء التقدم على الصعيد الاقتصادي وعلى جبهة التوظيف. وصدر ذلك برغم أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي لا يزالون منقسمين حول الوقت المناسب لبدء هذه الخطوة.

إبطاء عمليات شراء الأصول الشهرية

ويأمل المستثمرون غير القادرين على التكهن، في الحصول على مزيد المعلومات حول برنامج إبطاء عمليات شراء الأصول الشهرية من قبل الاحتياطي الفدرالي خلال ندوة محافظي المصارف المركزية في جاكسون هول الأسبوع المقبل.

واعتمدت أسواق المال لأكثر من عام على سخاء المصارف المركزية والانتعاش الاقتصادي الجاري لتسجيل ارتفاع كبير. وقد سجلت الواحدة تلو الأخرى، أداء غير مسبوق. وقال مدير الاستثمار في مجموعة «ميرابو» جون بلاسار، إن «تسجيل انتعاش للسوق بهذا الحجم أمر نادر»، وأشار خصوصا إلى أن «التحسن الذي شهدناه في أسهم إس أند بي 500 من أدنى مستوياته في 2020 كان الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية»، إذ ارتفع مؤشرها مئة بالمئة تقريبا منذ تراجعها الهائل في مارس 2020.

ويتساءل الخبراء منذ أسابيع عما إذا كان هذا الوضع قابلًا للاستمرار ولم يفاجئهم تراجع البورصات قليلًا.

في باريس تراجعت أسعار الأسهم المرتبطة بالمنتجات الفاخرة التي تشكل أكثر من ربع مؤشر البورصة. وحوالي الساعة 09.18 ت غ انخفض سهم «إل في أم إش» بنسبة 5.82% إلى 616.30 يورو ومؤشر هيرميس بنسبة 3.48% إلى 1235.50 يورو وكيرينغ بنسبة 8.45% إلى 657.40 يورو.

كما تراجعت أسهم قطاع النفط القلق على الانتعاش الاقتصادي العالمي، وخسر سهم «بريتش بتروليوم» 4.44% ورويال داتش شيل 2.73%.