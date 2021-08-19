صندوق النقد يعلق المساعدات إلى أفغانستان

شعار صندوق النقد الدولي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن صندوق النقد الدولي تعليق المساعدات المرصودة لأفغانستان بسبب الضبابية المحيطة بوضعية القادة في كابل بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقال الناطق باسم الصندوق لوكالة «فرانس برس» إن الهيئة المالية «تتبع رؤى المجتمع الدولي»، مضيفًا: «هناك حاليًا عدم وضوح لدى المجتمع الدولي بالنسبة للاعتراف بحكومة في أفغانستان، وبالتالي لا يمكن لهذا البلد أن يستفيد من حقوق السحب الخاصة أو غيرها من موارد الصندوق».

وكان من المقرر أن يقدم صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان، بإجمالي قدره 370 مليون دولار، في إطار برنامج تمّت المصادقة عليه في السادس من نوفمبر 2020، الممتد على 42 شهرًا.

ويجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء شروط محددة، أن يوزّع مخصّصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة، ويضمّ حاليا 190 بلدًا.

وبعدما حاربت طالبان طوال عقدين تجد الدول الغربية نفسها أمام معضلة إقامة علاقات مع الحركة الإسلامية المتشدّدة التي سيطرت على السلطة في أفغانستان، التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية هي إحدى أفقر دول العالم.

بدوره، يموِّل البنك الدولي نحو 20 مشروعًا تنمويًا في أفغانستان وقد قدَّم منذ العام 2002 ما مجموعه 5.3 مليار دولار، القسم الأكبر منها على شكل هبات.