صندوق النقد يعلق المساعدات إلى أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 08:53 صباحا
شعار صندوق النقد الدولي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن صندوق النقد الدولي تعليق المساعدات المرصودة لأفغانستان بسبب الضبابية المحيطة بوضعية القادة في كابل بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقال الناطق باسم الصندوق لوكالة «فرانس برس» إن الهيئة المالية «تتبع رؤى المجتمع الدولي»، مضيفًا: «هناك حاليًا عدم وضوح لدى المجتمع الدولي بالنسبة للاعتراف بحكومة في أفغانستان، وبالتالي لا يمكن لهذا البلد أن يستفيد من حقوق السحب الخاصة أو غيرها من موارد الصندوق».

وكان من المقرر أن يقدم صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان، بإجمالي قدره 370 مليون دولار، في إطار برنامج تمّت المصادقة عليه في السادس من نوفمبر 2020، الممتد على 42 شهرًا.

ويجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء شروط محددة، أن يوزّع مخصّصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة، ويضمّ حاليا 190 بلدًا.

وبعدما حاربت طالبان طوال عقدين تجد الدول الغربية نفسها أمام معضلة إقامة علاقات مع الحركة الإسلامية المتشدّدة التي سيطرت على السلطة في أفغانستان، التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية هي إحدى أفقر دول العالم.

بدوره، يموِّل البنك الدولي نحو 20 مشروعًا تنمويًا في أفغانستان وقد قدَّم منذ العام 2002 ما مجموعه 5.3 مليار دولار، القسم الأكبر منها على شكل هبات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حريق جديد خارج عن السيطرة في غابة بكاليفورنيا (فيديو)
دولى
رئيس الأركان الأميركي: لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوما
دولى
واشنطن: أشرف غني «لم يعد شخصية لها دور» في أفغانستان
دولى
الخارجية الروسية: زيارة المنقوش إلى موسكو خطوة مهمة نحو تعزيز تفاعلنا البناء مع ...
ليبيا
مسؤول تجاري باريسي يتحدث عن السحر في صناعة قميص ميسي
رياضة عالمية
الكيلاني تبحث في القاهرة مشكلات الليبيات المتزوجات من مصريين
ليبيا
تدمير جزئي لتمثال زعيم سياسي سابق من الهزارة بأفغانستان
دولى
مجلس النواب يوافق على انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر ويحيل القانون إلى اللجنة ...
ليبيا
أحزاب وتنظيمات سياسية تشيد بمخرجات اللجنة العسكرية «5+5»
ليبيا
كاركاتير خيري - خلاص! ياسر عنترة وفوضى
كاريكاتير
جلسة «النواب» في طبرق.. جدل حول صلاحيات الرئيس و«مليار الزواج»
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن بدء عمل مراقبي وقف إطلاق النار «المحليين» (نص البيان)
ليبيا
البعثة الأممية تنفي وجود دور لها في مناقشة مقترحات خارج «خارطة الطريق»: البعض ...
ليبيا
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
باحث بمعهد سويسري: ملامح «انتكاسة» للانتقال السياسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 ملايين يورو للحصول على بوجاتي 2024