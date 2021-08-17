تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ الطلب وازدياد الإصابات بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 09:53 صباحا
مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بسبب المخاوف من تباطؤ الطلب بعد توافق المنتجين الرئيسيين على عدم زيادة الإمدادات، ووسط تصاعد الإصابات بالسلالة المتحورة «دلتا» من فيروس «كورونا» المستجد.

وهبط خام برنت 51 سنتا أو 0.7% إلى 69.00 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعه إلى 69.77 دولارا في وقت سابق من جلسة اليوم، كما انخفض خام غرب الولايات المتحدة الوسيط 52 سنتا، أو 0.8%، إلى 66.77 دولارا للبرميل، بعد أن وصل إلى 67.66 دولارا في وقت سابق، حسب وكالة «رويترز».

ومددت اليابان حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى حتى 12 سبتمبر المقبل، مع توسيع القيود لتشمل سبع محافظات أخرى، إثر ارتفاع حالات «كورونا»، بينما من المقرر أن «ترتفع الحالات بشكل كبير» في سيدني الأسترالية في الأسابيع المقبلة على الرغم من فترة طويلة.

في الأسبوع الماضي، حثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة المنتجين على زيادة إنتاج النفط للتصدي لارتفاع أسعار الوقود التي يرونها تهديدًا للتعافي الاقتصادي العالمي، لكن ما يقيد الاستجابة لتلك الدعوة المخاوف من عودة جائحة «كورونا».

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