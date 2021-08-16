أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 09:13 مساء

مع ارتفاع الدولار تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع، على الرغم من أن تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين هدأت بعض المخاوف بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز مبكرًا، وفقًا لوكالة «رويترز».

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1773.12 دولار للأوقية بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1782.40 دولار، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1775.80 دولار، وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.1% بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في الجلسة السابقة.

وقفز الذهب 1.5%، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد في أوائل أغسطس إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، مما أدى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% إلى 23.53 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.6% إلى 1010.24 دولار، في حين خسر البلاديوم 0.6% ليسجل 2634.82 دولار، ويتطلع المستثمرون الآن إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي في يوليو، الذي يصدر يوم الأربعاء، وتصريحات رئيسه جيروم باول غدًا الثلاثاء. ومن المرجح أيضًا أن تعطي بيانات مبيعات التجزئة الشهرية الأميركية مزيد الدلائل حول ثقة المستهلكين.

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