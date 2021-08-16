المتحورة «دلتا» تضمن مواصلة العمل من المنزل في الولايات المتحدة

العمل من المنزل لدى بعض الشركات الأميركية. (أ ف ب)

عندما غادر رومان دوبيك وزوجته مونيكا، سان فرانسيسكو إلى دنفر للعمل من المنزل على بعد ألفي كيلومتر من المكتب، حسبا أن الوضع سيستمر ستة أشهر كحد أقصى، لكن تبين لهما أن نمط العيش هذا سيستمر لفترة خصوصًا في ظل انتشار المتحورة «دلتا».

في الولايات المتحدة، تؤجّل الشركات الواحدة تلو الأخرى موعد عودة موظفيها إلى المكاتب، خشية تفشي موجة جديدة من الإصابات. لكن كما حال رومان وزوجته، أعد أميركيون كثيرون العدة لسنة ثانية من العمل عن بعد، مستبعدين العودة إلى المكتب ومستمتعين بنمط العيش هذا على الصعيدين المهني والشخصي، وفق «فرانس برس».

113 ألف إصابة يومية

وخلال الأسبوع الماضي، سُجّل ما يعادل 113 ألف حالة يومية من «كوفيد-19» في الولايات المتحدة، في ارتفاع نسبته 24% بالمقارنة مع المعدل الذي كان سائدًا خلال الأيام السبعة السابقة، بحسب ما قالت، الخميس، روشيل والنسكي مديرة مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) وهي أبرز هيئة فدرالية للصحة العامة في الولايات المتحدة.

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وهو تطور خطر في نظر «فيسبوك» التي أعلنت في اليوم عينه أنها أرجأت عودة موظفيها إلى المكاتب إلى يناير 2022. وقالت ناطقة باسم الشركة: «هي المعطيات وليس التواريخ التي تؤثر على مقاربتنا بشأن العودة إلى المكاتب»، مؤكدة أن الأولوية تقضي بتأمين «سلامة الجميع».

وقبل بضعة أسابيع لا غير، بدت الشركة متحمسة للعودة إلى سابق عهدها، مع الإعراب عن نيتها فتح مكاتبها بالكامل بحلول أكتوبر وفرض التلقيح ووضع الكمامات.

والتحقت «فيسبوك» من ثم بركب «مايكروسوفت» و«أمازون» و«أميركان إكسبرس» وقناة «إن بي سي» على سبيل المثال لا الحصر، وهي كلها أرجأت إلى أكتوبر أو يناير حضور الموظفين إلى المكاتب.

منافع ومساوئ

بالنسبة إلى رومان دوبيك (34 عامًا) المحلل المالي لدى فرع من مصرف «بي أن بي باريبا» الفرنسي وزوجته مونيكا الموظفة في «فيسبوك»، لم تعد العودة إلى المكتب خيارًا واردًا.

وصحيح أن مونيكا خسرت 10% من راتبها بسبب نقل موقع عملها، لكنها قد عوضت الفارق بفضل نوعية العيش وكلفة السكن، إذ أن الإيجارات في كولورادو أرخص بمرتين أو ثلاث مرات مما هي في كاليفورنيا، فضلًا عن ضرائب أكثر انخفاضًا. والأهم هو أنه لم يعد عليها أن تتحمل التنقل ثلاث ساعات في الحافلة يوميًّا.

موجة جديدة

واستغرق الأمر فترة أطول بقليل كي يغادر أورين كلاشكين (35 عامًا) الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس» مانهاتن في نيويورك.

لكن عندما ضربت موجة جديدة من الوباء الولايات المتحدة في الخريف، بات الأمر جليًّا في نظره باعتبار «أنها فرصة تحدث مرة واحدة في الحياة أن تعيش في مكان آخر وتحافظ على عملك».

وكان يتشارك مع زوجته نيكول، المستشارة البالغة من العمر 35 عامًا شقة صغيرة في نيويورك. أما في بولدر، على مقربة من دنفر، فقد بات لهما «منزل صغير» وغرفة للعمل لكل منهما.