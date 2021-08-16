تراجع أسعار النفط مع انتشار «دلتا» في الصين

موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ارشيفية: أ ف ب)

هبطت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الإثنين، حيث أضر الانتشار المستمر لمتغير «دلتا» من فيروس كورونا بآفاق الطلب العالمي، كما أشارت بيانات الحفر من الولايات المتحدة إلى زيادة النشاط.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.1٪ دون 68 دولاراً للبرميل، بعد خسارة 0.9٪ يوم الجمعة، فيما انخفض خام برنت القياسي دون 70 دولاراً، حسب وكالة «رويترز».

في آسيا، بدأت الموجة الجديدة لتفشي الفيروس تلقي بثقلها على الاقتصاد الصيني. في الوقت نفسه، فإن حالات الإصابة سجلت مستويات قياسية أو بالقرب منها في دول مثل تايلاند وفيتنام والفلبين.

وأظهرت بيانات اليوم الإثنين، تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين أكثر من المتوقع في يوليو؛ حيث جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي مخالفة للتوقعات مع ارتفاع معدل البطالة.

وهناك إشارات على أن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة يكثفون أنشطتهم. وقد ارتفع إجمالي عدد الحفارات التي تبحث عن النفط في جميع أنحاء البلاد بمقدار 10 حفارات الأسبوع الماضي إلى 397 حفارة، مسجلاً أكبر قفزة أسبوعية منذ أبريل، وفقًا لبيانات شركة .Baker Hughes Inc