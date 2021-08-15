تقرير دولي: استمرار تأثير «دلتا» في طلب النفط على المدى القصير

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

توقع تقرير نفطي دولي استمرار تأثير متحور «دلتا» في توقعات الطلب على النفط خلال المدى القصير، إذ أن موجة «كورونا» الأخيرة ستؤدي إلى قيود أكثر صرامة على الحركة في جميع أنحاء العالم على الرغم من وجود تقييمات متباينة حول تأثيرها، مشيرًا إلى تخفيض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب لبقية العام في حين تتوقع مجموعة «غولدمان ساكس» ضربة عابرة للاستهلاك.

ولفت تقرير صادر عن «وورلد أويل» إلى تأكيد محللين أن «المؤشرات طويلة الأجل لا تزال صعودية نسبيًّا فيما يتعلق بالنفط، على الرغم من الأخبار المحيطة بمتغير «دلتا» والرؤية قصيرة المدى المقلقة بشكل تزايد عدد الحالات».

وأشار التقرير الذي نقلته جريدة «الاقتصادية» السعودية إلى أن متغير «دلتا» أوقف ارتفاعًا أدى إلى صعود أسعار النفط بأكثر من 50%، في النصف الأول من العام، حيث بدأت الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة في التحرك مرة أخرى.

ويتمثل مصدر القلق الشديد في اندلاع حرب في الصين على الجائحة، حيث اتبعت السلطات نهجًا صارمًا لاحتواء تفشي المرض، في حين أن العدد الإجمالي للحالات في البلاد لا يزال بالمئات، منبهًا إلى أن انتشار المتغير في أكثر من 17 مقاطعة يثير مخاوف دولية بشأن حركة التنقل في الصين على المدى القريب.

