«ناسا» تستعد لزيارة «كويكب الذهب» في صيف 2022.. يكفي لتحويل سكان الأرض لأثرياء

صورة تعبيرية لكويكب الذهب. (الإنترنت)

تتطلع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» إلى زيارة كويكب يحتوي على كميات مهولة من المعادن الثمينة كالذهب والبلاتينيوم في صيف 2022، وهي كميات صنفها العلماء بأنها كفيلة بجعل جميع البشر على كوكب الأرض أثرياء.

وتقدر قيمة الذهب والمعادن الثمينة على الكويكب بـ8 آلاف كوادريليون جنيه إسترليني، و(الكوادريليون يساوي مليون مليار)، ويطلق على الكويكب اسم «سايكي Psyche» وتخطط «ناسا» لإطلاق مهمة لاستكشافه خلال صيف العام المقبل، وأطلقت الوكالة الفضائية على المهمة اسم «مهمة الاستكشاف»، وستصل إلى «سايكي» في نحو العام 2026، بحسب جريدة «ذي صن» البريطانية.

تاريخ الكويكب

واكتُشف «سايكي» في أواخر القرن التاسع عشر، ويقع بين مداري المريخ والمشترى وهو متشكل من معدن صلب، وبالإضافة إلى الذهب، يُعتقد أن القطعة الضخمة محملة بأكوام من البلاتين والحديد والنيكل.

وأكد باحثو جامعة ولاية أريزونا إن «سايكي» اكتُشف العام 1852 من قبل عالم الفلك الإيطالي أنيبال دي غاسباريس، الذي أطلق عليه اسم إلهة الروح اليونانية القديمة. ما يعطي الكويكب اهتمامًا علميًّا كبيرًا هو أنه يتشكل من المعدن.

وأضاف الباحثون أن «الكويكب الذهبي» يقع بين مداري المريخ والمشتري، من المرجح أن يكون الكويكب أحد الأجسام التي نجت من حوادث الاصطدام العنيفة التي كانت شائعة عندما كان النظام الشمسي يتشكل، وقد يوفر لنا بعض الأدلة على كيفية تشكل كوكبنا.

تشكل نواة الأرض

وأضاف العلماء أنه نظرًا لعدم استطاعة رؤية قلب كوكب الأرض أو قياسه بشكل مباشر، فإن «سايكي» يُقدّم نافذة فريدة من نوعها إلى التاريخ العنيف للتصادمات والتراكم الذي خلق الكواكب الأرضية. هذا يعني أنه يمكن أن يخبرنا كيف تشكلت نواة الأرض ونوى الكواكب الأرضية الأخرى.

وقال رئيس شركة «يورو صن ماينينغ» سكوت مور: «تعرف ناسا وسائر الخبراء جيدًا أن إعادة كويكب بهذه القيمة إلى الأرض يمكن أن يقضي تمامًا على الاقتصاد العالمي»، وأضاف أن «الكم الهائل من الذهب في الكويكب يُهدد بتحويل صناعة الذهب في حالة من الفوضى.

وأشار مور إلى أن «أباطرة الذهب يتحكمون الآن في المئات من أفضل العقارات في جميع أنحاء العالم، لكن 4-5 ملايين أوقية من الذهب التي يجلبونها إلى السوق كل عام تتضاءل مقارنة بالفتوحات المتوافرة في الفضاء».