إحصائية روسية: 10.3% نسبة نمو الناتج المحلي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 10:43 صباحا
أوراق نقدية من عملة الروبل الروسية. (الإنترنت)

 أعلنت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية «روسستات» أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 10.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشارت الهيئة، في تقرير نقلته قناة «روسيا اليوم»، إلى أنه «من حيث النمو الاقتصادي، تفوقت روسيا على الولايات المتحدة؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي في أبريل ويونيو هناك بنسبة 6.5%». وأوضحت، أنها «استخدمت في الحسابات مؤشرات إحصائية لمختلف الصناعات، وبمجملها، كانت هناك زيادة ملحوظة».

وتابعت: «زادت مؤشرات قطاع نقل الركاب بنسبة 250%، ونما قطاع إمداد المياه والصرف الصحي وتدوير النفايات بنسبة 30%، فيما زادت مبيعات التجزئة بنحو الربع بنسبة 23.5%، أما مبيعات الجملة فزادت 19.8%».

وأوضحت أنه «في الربع السابق كان الناتج المحلي الإجمالي يتراجع، وهو ما لوحظ بشكل عام منذ بداية الوباء، ومقارنة بمؤشرات الربع الثاني من العام 2019، ارتفع مؤشر الاقتصاد الحقيقي في روسيا بنسبة 1.7%».

من جهتها، أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة نهاية يوليو الماضي أن «الاقتصاد الروسي عاد إلى مستوى ما قبل الوباء في الربع الرابع من 2019»، وأن «الدخل الحقيقي للسكان استمر في التعافي واقترب من مستواه في الربع المذكور».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا».. ما مدى عدوانية متغير (دلتا)؟
طب وصحة
هذا المساء: ملتقى الحوار السياسي ولقاء السفير الأميركي مع حفتر
فيديو
يوليو 2021 أكثر الشهور حرارة على الإطلاق
دولى
كاركاتير خيري - إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في ليبيا
كاريكاتير
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
جريدة «الوسط»: توتر في الداخل وحراك دولي لإنقاذ «الانتخابات»
ليبيا
«بلومبرغ»: بوتين يضغط على حفتر لدعم سيف القذافي «في رئاسة ليبيا»
ليبيا
الدبيبة يعلن تخصيص مليار دينار «منحة زواج».. ومليار و700 مليون دينار لـ«الإقراض ...
ليبيا
«المركزي» ينشر الاعتمادات المستندية للفترة من 29 يوليو إلى 11 أغسطس
ليبيا
«سويس ري للتأمين»: 77 مليار دولار خسائر جراء الكوارث الطبيعية في النصف الأول
دولى
بيان باسم «الإدارة العامة» للمصرف المركزي في بنغازي ينتقد حجم السيولة المخصصة ...
ليبيا
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»
دولى
باحث بمعهد سويسري: الانتقال السياسي في ليبيا يعيش «انتكاسة»
ليبيا
ماذا بعد فتح الطريق الساحلي؟.. 5 شروط رئيسية لإتمام المصالحة
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي فوائد زيت الخردل للشعر الأبيض؟