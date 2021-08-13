توقعات بنمو الاقتصاد اليوناني رغم «كورونا» والحرائق

طائرة تحاول إخماد الحرائق فوق منطقة فاريمبومبي شمال أثينا، 3 أغسطس 2021، (ا ف ب)

قال وزير المال اليوناني اليوم الجمعة، إن اقتصاد اليونان سيتجاوز الضربتين المزدوجتين اللتين تلقتهما البلاد هذا العام، وهما جائحة فيروس «كورونا»، وحرائق الغابات الهائلة، بفضل قطاع السياحة الذي كان أفضل من المتوقع.

وأضاف الوزير خريستوس ستايكوراس، في إشارة إلى السياح الوافدين قائلا: «إنه عام جيد مقارنة بالعام الماضي.. إنه أفضل بكثير مقارنة بتقديراتنا»، حسب تصريحه إلى محطة «ميغا تي في»، نقلته وكالة «فرانس برس

وتابع: «تقديرنا لنمو (اقتصادي) 3.6% هذا العام ممكن جدا، وقد يكون في الواقع متحفظا جدا».

وتوقعت الميزانية في البداية نموا بنسبة 4.8% العام الجاري، وفي أبريل، خفض «ستايكوراس» التقديرات إلى 4,2% ثم إلى 3,6% في يوليو.

وانخفض الناتج الوطني اليوناني بنسبة 8,2% في العام الماضي، حين ضرب الوباء قطاع السياحة عالميا، وهو أحد مصادر الدخل الرئيسية للبلاد.

وبدأت اليونان استقبال السياح الأجانب مجددا في مايو بعد حملة متواصلة لتلقيح السكان في الجزر والوجهات السياحية الأخرى، وكانت النتائج إيجابية إذ بقي انتشار الفيروس محدودا.

وتعتبر السياحة العمود الفقري للاقتصاد اليوناني وتمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تراجعت إيراداتها إلى 4.3 مليار يورو في العام 2020، بعدما كانت 18 مليارا العام 2019، فيما انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 76.5% إلى 7.4 مليون فقط، وفقا لمعهد اتحاد السياحة اليوناني.