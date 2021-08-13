«المركزي» التركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الخامس

أشخاص أمام مركز صرف عملات في إسطنبول، 24 سبتمبر 2020. (أ ف ب)

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 19% للشهر الخامس على التوالي في قرار يتطابق مع توقعات السوق.

وقال البنك المركزي في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «بعد أخذ المستوى المرتفع للتضخم والتوقعات في الاعتبار سيستمر الوضع الحالي المتشدد في السياسة النقدية».

وتوقع معظم المحللين عدم تغيير نسبة الفائدة وإن كان بعضهم يؤكدون ضرورة رفعها للحد من التضخم الذي يواصل تسارعه وبلغ 18,95% بالوتيرة السنوية في يوليو، مقابل 17,53% في يونيو.

ويعد رفع سعر الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية لمكافحة التضخم، لكن الرئيس رجب طيب إردوغان يعارض ذلك بشدة ويرى أنه يعرقل النمو. وخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى إردوغان أن رفع أسعار الفائدة يغذي ارتفاع الأسعار.

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وقال الرئيس التركي الأسبوع الماضي إن «لم يعد من الممكن أن يرتفع التضخم أكثر من ذلك. سنعود إلى معدلات فائدة أدنى لأن المعدلات المرتفعة تؤدي إلى تضخم كبير»، وأضاف أن «أغسطس سيكون نقطة تحول».

وفي مارس أقال إردوغان محافظ البنك المركزي السابق ناجي أغبال، الذي يتمتع باحترام الأسواق، بعد أن رفع سعر الفائدة الرئيسي للمؤسسة بمقدار 200 نقطة أساس. وسببت هذه الإقالة صدمة في الأسواق أدت إلى انهيار الليرة التركية، وفق «فرانس برس».

وأثار تعيين شهاب قاوجي أوغلو، رابع رئيس للبنك المركزي خلال عامين قلق الاقتصاديين، الذين يرون أنه يمكن التأثير عليه بشكل أكبر وأنه يمكن أن يستجيب لأوامر الرئيس التركي.