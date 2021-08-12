«شل» تدفع تعويضات لنيجيريين عن تسرب نفطي قبل 5 عقود

سيارة لنقل النفط موضوع عليها شعار مجموعة «شل» النفطية. (الإنترنت)

وافقت شركة «شل» للنفط العملاقة على دفع حوالي 95 مليون يورو للمجتمعات المحلية في جنوب نيجيريا؛ بسبب تسرب النفط في السبعينيات.

والقرار هو الأحدث في ما يتعلق بجنوب نيجيريا الغني بالنفط؛ حيث خاضت المجتمعات المحلية منذ فترة طويلة معارك قانونية بشأن تسرب النفط والأضرار البيئية.

وقال ناطق محلي باسم فرع شركة «شل» في نيجيريا إن «أمر دفع 45.9 مليار نايرا (111 مليون دولار، 94.9 مليون يورو) للمدعين هدفه الامتثال بشكل تام ونهائي بالحكم الصادر». وأكد المحامي لوسيوس نوسا، الذي يمثل مجتمع إيجاما-إيبوبو في ولاية ريفرز، القرار، وقال: «نفدت الوسائل وقرروا التصالح»، وأضاف: «القرار جاء نتيجة تصميم هذا المجتمع على تحقيق العدالة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأفادت الشركة بأنها أكدت أن التسرب سببه أطراف ثالثة خلال الحرب الأهلية في نيجيريا من 1967 إلى 1970 والتي ألحقت أضرارًا كبيرة بأنابيب النفط والبنية التحتية.

وذكرت منظمة «موسوب» التي تُعنى بشؤون سكان أوغوني أن القرار «تأكيد للقضايا التي أثرناها بشأن تدمير شركة شل للبيئة في أوغوني والحاجة إلى معالجة ملائمة للأرض».

وفي يناير هذا العام، أمرت محكمة هولندية «شل» بتعويض المزارعين النيجيريين عن التسربات التي لوثت معظم أراضيهم في دلتا النيجر بعد معركة قانونية استمرت 13 عامًا.

وأمرت المحكمة الشركة بتعويض ثلاثة من كل أربعة مزارعين رفعوا القضية العام 2008. واستمرت القضية مدة طويلة إلى درجة أن اثنين من المزارعين النيجيريين تُوفيا منذ رفعاها لأول مرة.