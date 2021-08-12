الاقتصاد البريطاني يحقق انتعاشا مع تخفيف الإغلاق

وزير المال البريطاني ريشي سوناك خلال مهرجان موسيقي في لندن، 5 أغسطس 2021، (ا ف ب)

انتعش الاقتصاد البريطاني بنسبة 4.8% في الربع الثاني من العام، مع بدء الحكومة تخفيف تدابير الإغلاق، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، الخميس.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما لا يزال الناتج الإجمالي أقل بنسبة 4.4% مقارنة بما كان عليه قبل كوفيد، حسب بيان لمكتب الإحصاءات الوطني، الذي نقلته وكالة «فرانس برس».

وخلال الربع الثاني، تحسَّن النشاط بفضل الرفع التدريجي للقيود الصحية، لا سيما إعادة فتح الحانات والمطاعم، وكان إجمالي الناتج الداخلي مدعومًا أساسًا بإنفاق الأسر، بينما انخفض الاستثمار بنسبة 0.5%.

وتسارع النمو بشكل طفيف لشهر يونيو وحده إلى 1%، وهو أفضل مما كان عليه في مايو، 0.6%، لكنه أقل مما كان عليه في أبريل، 2.2%، وهو الشهر الأول بعد العزل مطلع العام.