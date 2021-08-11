منظمة الهجرة: أكثر من نصف العمال المهاجرين في لبنان بحاجة للمساعدات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 09:51 صباحا
محتجون يقطعون طريقا أمام المصرف المركزي في بيروت، 16 مارس 2021. (أ ف ب)

حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن أكثر من نصف العمال المهاجرين في لبنان وهو ما يقدر بنحو 120 ألف عامل، باتوا بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية؛ جراء الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي ينهش بالبلاد.

ومنذ عامين، يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. وقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قبل أيام أن 78% من السكان باتوا يعيشون في الفقر، فيما يعيش 36% في فقر مدقع، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وفاقم الانهيار الاقتصادي وما رافقه من انتشار جائحة «كورونا»، ثم انفجار مرفأ بيروت قبل عام معاناة العمال المهاجرين، الذين بات أكثر من نصفهم عاطلا عن العمل، وفق منظمة الهجرة الدولية.

وقال مدير مكتب المنظمة في لبنان ماتيو لوسيانو، في بيان، الثلاثاء، إن مهاجرين كثر باتوا يلجأون للمنظمة طلباً للمساعدة بعدما «فقدوا وظائفهم. إنهم جائعون، وليس بإمكانهم الوصول للعناية الطبية، كما أنهم لا يشعرون بالأمان»، وأضاف: «كثر باتوا يائسين لدرجة أنهم يرغبون بمغادرة البلاد» إلا أنهم يفتقرون للأموال اللازمة لتحقيق ذلك.

وقدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن 120 ألف مهاجر من أصل 210 آلاف يعيشون في لبنان باتوا «بحاجة ماسة لدعم إنساني».

- مؤتمر دعم لبنان يتعهد بتقديم 370 مليون دولار كمساعدات

وأظهر مسح أجرته المنظمة أن أكثر من 50% من العمال المهاجرين لا يستطيعون تأمين حاجتهم من الغذاء، ما يجبر بعض العاملات على القيام بأعمال يتعرضن خلالها «للإهانة والاستغلال أو حتى بأعمال غير قانونية».

وأفادت المنظمة عن زيادة في «الممارسات الاستغلالية» التي يتعرض لها المهاجرون مثل عدم دفع الرواتب أو الفصل التعسفي أو خرق العقود من قبل أصحاب العمل.

وغالبية العمال المهاجرين في لبنان من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل ويتحدر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا والفيليبين وبنغلادش. وقد غادر الكثير منهم خلال العامين الماضيين بعدما باتوا عاجزين عن نيل رواتبهم بالدولار مع انهيار قيمة العملة المحلية، التي خسرت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

ولا يشمل قانون العمل في لبنان عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يخضعن لنظام كفالة يربط إقامتهن القانونية بعلاقة تعاقدية مع أصحاب العمل. ويمنح هذا النظام أصحاب العمل «سيطرة شبه كاملة» على حياة العاملات الأجنبيات، ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة في مقابل رواتب ضئيلة، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. ميسي في «حديقة الأمراء» حتى 2023
رياضة عالمية
ليبيا تستقبل 3727 طنا من الفواكه والخضروات عبر منفذ رأس أجدير خلال يوليو
ليبيا
رحيل الفنان عيسى عبد الحفيظ متأثرا بـ«كورونا»
ثقافة وفن
5 قتلى جراء حرائق الغابات في الجزائر
عربى
مراجعة أميركية محتملة بشأن نشر وثائق سرية خاصة بهجمات سبتمبر
دولى
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
عادل جمعة: إردوغان رفع القيود المفروضة على خطابات الضمان التركية لمؤسسات ليبية
ليبيا
ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. البداية بدعوة من الأمير إدريس السنوسي
ليبيا
وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
ناغازاكي اليابانية تحيي الذكرى السادسة والسبعين للقصف النووي الأميركي
دولى
مستشفى الهواري يحذر من ارتفاع الوفيات بالذبحة الصدرية: زيادة ملحوظة بين الشباب
ليبيا
موظفو مجلس الوزراء ببنغازي يدينون خطف رئيس الديوان أثناء وجوده في طرابلس ...
ليبيا
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
باحث بمعهد سويسري: الانتقال السياسي في ليبيا يعيش «انتكاسة»
ليبيا
ماذا بعد فتح الطريق الساحلي؟.. 5 شروط رئيسية لإتمام المصالحة
ليبيا
غسان سلامة: هذا سبب زيادة أعداد المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا
ليبيا
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن انخفاض ضغط الدم