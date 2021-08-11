تراجع النفط بعد فرض قيود في الصين لمجابهة «دلتا»

مضخة نفط في ولاية تكساس الأميركية، 24 نوفمبر 2019، (رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع خفض محللين توقعاتهم للطلب على الوقود في الصين بعد القيود التي فرضتها على التنقل لمجابهة السلالة المتحورة «دلتا» من فيروس «كورونا» المستجد.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.3% إلى 68.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 2.7% أمس الثلاثاء، كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 70.47 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 2.3% أمس، حسب وكالة «رويترز».

وفرضت بكين قيودا على السفر ستقلل من الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم؛ ما دفع مصرف «جولدمان ساكس» إلى خفض توقعات الطلب على الوقود هناك بنحو مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.

وقال المصرف: «موجة دلتا ستؤثر على الطلب، بما في ذلك في الصين، لمدة شهرين فقط، بما يتفق مع الدورات السابقة».

وأظهرت بيانات الصناعة تراجعا في مخزونات النفط الخام، والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في حين رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للطلب على الوقود في العام 2021، وقالت إن الاستهلاك في مايو حتى يوليو كان أعلى من المتوقع، ما يدعم الأسعار.

ونقصت مخزونات الخام الأميركية بنحو 816 ألف برميل، وانخفضت مخزونات «البنزين» 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من أغسطس الجاري، وفقا لمصدرين بالسوق نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي.