«أمازون» تتعهد بتعويض زبائنها المتضررين من منتجات بائعين مستقلين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 07:23 مساء
شعار شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي (أ ف ب).

تعهدت «أمازون» بالتعويض مباشرة للزبائن، الذين اشتروا منتجات تعد خطرة من بائعين مستقلين عبر منصتها، على خلفية تقديم شكوى من وكالة أميركية لحماية المستهلكين.

وأوضح عملاق التجارة الإلكترونية، في بيان نشره الثلاثاء على موقعه الإلكتروني، أن «أمازون تتعهد بالتعويض مباشرة للزبائن عن الطلبات التي لا تتخطى ألف دولار، في ما يتعلق بمنتجات تشوبها عيوب من شأنها إلحاق أذى مادي أو جسدي بيعت على أمازون.كوم»، اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، وفق وكالة «فرانس برس».

وتطال هذه التعويضات مبالغ أعلى قيمة، في حال لم يلبِ البائع مطالب التعويض، أو رفض طلبًا يعد صالحًا في نظر «أمازون»، بحسب المجموعة الأميركية.

وتشكّل طلبات التعويض بما دون ألف دولار 80% من الشكاوى، وفق «أمازون».

يأتي هذا الإعلان بعد قرابة شهر، من تقديم وكالة أميركية لحماية المستهلكين تعرف بـ«سي بي إس سي»، شكوى لإلزام المجموعة بتحمل مسؤولية سحب منتجات تعتبر خطرة تباع على منصتها.

ومن بين هذه المنتجات الخطرة، التي قد تسبب إصابات جسدية أو حتى الوفاة، 24 ألف جهاز لرصد أول أكسيد الكربون فيه عيوب و400 ألف مجفف للشعر لا يوفر حماية كافية من الصدمات الكهربائية، بحسب «سي بي إس سي».

وقالت «أمازون»، إنه «من خلال دعم الزبائن والمنتجات على منصتنا، نتخطى حدود واجباتنا القانونية وكل ما يقوم به أي موقع للبيع الإلكتروني لحماية مستهلكيه».

وتنوي الشركة الاستعانة بخبراء مستقلين في شؤون التأمين للتحقق من صلاحية الشكاوى، على أن تستبعد مسبقًا الطلبات التي تبدو غريبة أو مجحفة.  

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