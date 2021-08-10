واشنطن تحض على الاستثمار داخليا لمنافسة بكين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 11:20 صباحا
أنتوني بلينكن (الثاني من اليمين) خلال تفقده مختبرا في جامعة ميريلاند، 9 أغسطس 2021. (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة استثماراتها الداخلية من أجل منافسة خصومها وعلى رأسهم الصين، مشددا على أهمية «التجديد المحلي» بالنسبة للسياسة الخارجية.

وتعكس تصريحات بلينكن ما تعتبره إدارة الرئيس جو بايدن «سياسة خارجية للطبقة الوسطى» مع التركيز على التنافسية في الولايات المتحدة وخارجها وعلى تقليص الالتزامات العسكرية المكلفة، وفق وكالة «فرانس برس».

وتفقّد بلينكن مختبرا للهندسة في جامعة «ميريلاند» في ضواحي العاصمة واشنطن، حيث اطلع على إنتاج مجسمات لسلع جديدة بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد. وقال خلال جولته إن «الحكومتين الصينية والروسية، وغيرهما، تعتبران في المجالس العامة والخاصة أن الولايات المتحدة تشهد تراجعا لذا من الأفضل اتّباع رؤاها الاستبدادية للعالم بدلا من رؤيتنا الديموقراطية».

وتابع: «لا شيء يمكن أن يدحض حجتهم الواهية بأن أفضل أيام الولايات المتحدة قد ولت إلا إجراء الولايات المتحدة استثمارات كبيرة في التجديد المحلي»، وأشار إلى دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي تصنف الولايات المتحدة في المرتبة 13 عالميا على صعيد البنى التحتية، وقال إن الصين تنفق أكثر بثلاثة أضعاف في هذا المجال كما تزيد من استثماراتها في ميدان الأبحاث والتطوير.

ووصف بلينكن الصين بأنها «قوة صاعدة»، لكنه اعتبر أن دولا عدة تشكّل تحديا على صعيد القدرة التنافسية. وكانت إدارة بايدن قد وصفت الصين بأنها المنافس الأبرز على المدى الطويل للولايات المتحدة.

لكن وزير الخارجية الأميركي اعتبر أن الولايات المتحدة لا تزال «أقوى بلد واقتصاد في العالم»، مشيرا إلى تاريخها الطويل على صعيد الابتكار واجتذاب الجامعات الأميركية لطلاب من حول العالم.

وقال بلينكن: «نريد أن نكون دوما المكان الذي يجسد الفرصة والإمكانية والإنجاز. الاستثمار في التجديد المحلي الآن يمكننا أن نبقى تلك المنارة للعالم».

وتأتي تصريحات بلينكن قبل جلسة لمجلس الشيوخ يتوقع أن يصادق خلالها على مشروع للاستثمار في البنى التحتية تقّدر قيمته بـ1.2 تريليون دولار، يسعى من خلاله بايدن إلى بناء جسور وطرق وشبكة سيارات كهربائية وتحسين شبكتي مياه الشرب والإنترنت الفائق السرعة في البلاد.

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