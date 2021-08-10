بكين تدعو العالم إلى «الثقة» في التزاماتها المناخية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 09:28 صباحا
محطة للفحم بالقرب من داتونغ في إقليم شانتشي الصيني، 19 نوفمبر 2015. (أ ف ب)

أكدت بكين أن العالم يجب أن «يثق» في التزامات الصين بشأن مكافحة تغير المناخ، بعد نشر تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وتعهدت الصين، أكبر ملوث في العالم، بدء خفض انبعاثات غازات الدفيئة قبل العام 2030، لكنها أعلنت في الوقت نفسه إعادة فتح مناجم فحم بهدف دعم النشاط الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أرسلته لوكالة «فرانس برس»: «يجب أن يكون لدى المجتمع الدولي ثقة كاملة في تنفيذ الصين التزاماتها المناخية»، وأضافت: «سننفذ بأمانة التزاماتنا الدولية»

وقبل أقل من ثلاثة أشهر من مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (كوب 26) في غلاسكو، نُشر الجزء الأول من تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،الإثنين، وجاء فيه أن البشر مسؤولون «بشكل لا لبس فيه» عن الاضطرابات المناخية و«ليس لديهم خيار سوى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير» للحد من التداعيات.

وأعلن الرئيس شي جينبينغ رسميا في أبريل أن الصين ستحكم السيطرة على مشاريع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتخفض تدريجا استهلاكها للفحم، وهو مصدر طاقة ملوث بشكل كبير. لكن وكالة التخطيط الصينية أعطت الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لإعادة تشغيل 15 منجما من شأنها توفير حوالى 44 مليون طن من الفحم سنويا.

وقبل ذلك، سمحت السلطات بإعادة فتح 38 منجم فحم. وترزح شبكة الكهرباء تحت ضغط شديد؛ بسبب ظروف مناخية مدمرة، وموجات حر تؤدي إلى الاستخدام المتزايد لمكيفات لهواء، بالإضافة إلى استئناف النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «جونسون آند جونسون» للوقاية من «كوفيد-19»
عربى
تطورات جديدة.. «تشيلسي» يتسبب في تأخر سفر ميسي إلى باريس
رياضة عالمية
بعد التقرير عن المناخ.. ماكرون يدعو إلى اتفاق «يستجيب للحال الطارئة» خلال مؤتمر ...
دولى
ناغازاكي اليابانية تحيي الذكرى السادسة والسبعين للقصف النووي الأميركي
دولى
زلزال ميسي يواصل التتابع وينعش أسهم الشركات الفرنسية المرتبطة بكرة القدم
رياضة عالمية
كيف حسم قيس سعيد الصراع على السلطة في تونس؟
عربى
موظفو مجلس الوزراء ببنغازي يدينون خطف رئيس الديوان أثناء وجوده في طرابلس ...
ليبيا
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
35 مليون يورو راتب ميسي صافي الضرائب في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
8 أهداف و10 «أُسست» و19 مباراة حصيلة أبودبوس مع الأهلي بنغازي قبل الانتقال لوفاق...
رياضة محلية
«فرانس برس»: رحلة عائلة أفغانية انتقلت للإقامة في «بيتها الثاني» الولايات ...
دولى
باحث بمعهد سويسري: الانتقال السياسي في ليبيا يعيش «انتكاسة»
ليبيا
ماذا بعد فتح الطريق الساحلي؟.. 5 شروط رئيسية لإتمام المصالحة
ليبيا
غسان سلامة: هذا سبب زيادة أعداد المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا
ليبيا
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
الحاسي يستعرض عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر الصرف ليس السبب
ليبيا
اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»