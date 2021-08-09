منتجعات بحرية في مصر تستقبل أول رحلتين من روسيا منذ ست سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 04:51 مساء
منتجع الغردقة البحري المصري. (أ ف ب)

هبطت أول طائرتين تقلان سياحًا روسًا قادمتين من روسيا، الإثنين، في الغردقة وشرم الشيخ في جنوب شرق مصر بعد نحو ست سنوات على حظر الرحلات بين العاصمة الروسية والمنتجعات البحرية المصرية إثر اعتداء.

فرضت موسكو حظرًا على الرحلات المباشرة إلى مصر بعد اعتداء بالقنبلة أوقع 224 قتيلًا في أكتوبر 2015 واستهدف طائرة «تشارتر» روسية عند إقلاعها من مطار شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء (شرق)، وفق «فرانس برس».

وصول الرحلات
وهبطت في الغردقة، صباح الإثنين، طائرة تابعة لشركة مصر للطيران تقل 300 راكب قادمة من العاصمة الروسية، كما أعلن مسؤول في سلطة الطيران المدني المصري، رافضًا كشف اسمه. ثم هبطت طائرة ثانية في شرم الشيخ حيث كان في استقبال السياح الروس السفير الروسي لدى مصر ومحافظ جنوب سيناء كما أفاد مصدر ملاحي.

-  مصر تمنح موظفي السياحة أولوية الحصول على لقاح «كورونا»
-  «السياحة العالمية»: تراجع السياحة في العالم بنسبة 70% في ثمانية أشهر

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، عمرو أبو العينين، إن الشركة الوطنية المصرية باتت تؤمن سبع رحلات أسبوعية مباشرة بين موسكو ومطاري الغردقة وشرم الشيخ لتلبية «الطلب المتوقع» من جانب السياح الروس.

وأفادت وكالة «تاس» الروسية بأن وفدًا روسيًّا تفقد في نهاية يوليو المطارين وعدة منتجعات فندقية في المدينتين لتقييم تطبيق الإجراءات الأمنية والاحتياطات الصحية في المكان.

اتفاق مصري- روسي
وفي نهاية أبريل اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي على استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمنتجعات البحرية المصرية.

وقبل ثلاث سنوات، أعلنت روسيا استئناف الرحلات إلى القاهرة لكن ليس إلى ساحل البحر الأحمر، الوجهة السياحية المرغوبة جدًّا من قبل رعاياها. كما استأنفت بريطانيا التي علقت أيضًا الرحلات إلى المنتجعات المصرية العام 2015، تنظيم رحلات إلى شرم الشيخ في نهاية 2019.

وفيما سجل انتعاشًا مع نحو 13 مليار دولار من العائدات في 2018-2019، عاد القطاع السياحي المصري ليتضرر بشدة من جراء وباء «كوفيد-19»، ولم يسجل سوى أربعة مليارات دولار من العائدات في 2020 مقابل 16 مليارًا كانت مرتقبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زلزال ميسي يواصل التتابع وينعش أسهم الشركات الفرنسية المرتبطة بكرة القدم
رياضة عالمية
كيف حسم قيس سعيد الصراع على السلطة في تونس؟
عربى
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
35 مليون يورو راتب ميسي صافي الضرائب في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
8 أهداف و10 «أُسست» و19 مباراة حصيلة أبودبوس مع الأهلي بنغازي قبل الانتقال لوفاق...
رياضة محلية
اكتشاف أكثر من ملياري برميل من احتياطات النفط في المغرب
اقتصاد
نيجيريا: فتاة تلتقي عائلتها بعد سبع سنوات على خطفها
دولى
«فرانس برس»: رحلة عائلة أفغانية انتقلت للإقامة في «بيتها الثاني» الولايات ...
دولى
السعودية تستأنف تدريجيا العمرة للحجاج الملقحين من دول العالم
عربى
بالفيديو: الدوري الليبي الاستثنائي بين ركلة ترجيح المليون دولار وتصويبة الاتحاد ...
رياضة محلية
السفارة الأميركية في كابل تناشد رعاياها «سرعة» مغادرة أفغانستان
دولى
تونس: حزب النهضة أمام امتحان الاستمرار في المشهد السياسي
عربى
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
الحاسي يستعرض عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر الصرف ليس السبب
ليبيا
اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - الكهرباء في ليبيا
كاريكاتير
نورلاند: إذا لم يتم وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني قريبا سيكون من الصعب ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»