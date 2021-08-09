زيادة غير مسبوقة منذ 13 عاما في أسعار المواد الأساسية بالصين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 09:44 صباحا
أشخاص يقفون أمام شاشة تُظهر أرقام مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ في 26 يوليو 2021 بعد تراجع أسهم شركات التعليم الصينية عى خلفية قرار الصين تشديد القوانين على قطاع التعليم الخاص. (أ ف ب)

سجّل ارتفاع أسعار الإنتاج في يوليو أعلى مستوى له منذ نحو 13 عاما في الصين؛ بسبب زيادة كبيرة في أسعار المواد الأساسية، حسب أرقام رسمية نشرت الإثنين.


وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات إنّ مؤشر قياس كلفة السلع عند خروجها من المصنع، شهد ارتفاعا بنسبة 9% على مدى عام الشهر الماضي. وحسب وكالة «فرانس برس» فإن هذه أكبر زيادة يسجلها مؤشر «بي بي آي» منذ سبتمبر 2008.

وهذه الزيادة التي تجاوزت الارتفاع في يونيو (8,8%) أكبر من معدل التقديرات التي ذكرها محللون لوكالة الأنباء المالية بلومبرغ وبلغت 8,6%. وأشار دونغ ليجوان خبير الإحصاء في المكتب الوطني للإحصاءات إلى أن كلفة المواد الخام في الأسواق العالمية (النفط والمعادن) وموجات الحر التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء وأسعار الفحم، تفسر إلى حد ما هذه الزيادة.

وارتفعت أسعار استخراج النفط والغاز الطبيعي خلال عام واحد بنسبة 48%، حسب أرقام مكتب الإحصاءات نفسه.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك المقياس الرئيسي للتضخم، بنسبة 1% خلال عام في يوليو، مقابل 1,1% في الشهر الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون زيادة أقل تبلغ 0,8%. ويمكن تفسير ذلك جزئيا بالأحوال الجوية السيئة الشهر الماضي التي تسببت في ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية.

فقد ارتفع سعر البيض الطازج بنسبة 18,3% على مدى عام في يوليو الماضي. لكن ارتفاع المواد الغذائية متفاوت. فقد انخفض سعر لحم الخنزير، أكثر أنواع اللحوم رواجا في الصين، 43,5 في المئة الشهر الماضي مقارنة بما كنت عليه في يوليو 2020.

في السنوات الأخيرة، ارتفعت أسعار لحم الخنزير بمقدار الضعف بعد انتشار حمى الخنازير الإفريقية التي قضت على قطعان كاملة. وارتفعت أسعار الاستهلاك في قطاع النقل مع العطلة الصيفية وعودة الحياة إلى طبيعتها على جبهة وباء «كوفيد-19».

وفي هذا الإطار، ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 24,3% عما كانت عليه قبل عام. لكن المؤشر لا يأخذ في الاعتبار على ما يبدو اكتشاف بؤرة لكوفيد في نانجينغ (شرق) الشهر الماضي. وانتشر الوباء منذ ذلك الحين في أكثر من نصف مناطق البلاد وأدى إلى إعادة فرض إجراءات إغلاق صارمة إلى حد ما على عشرات الملايين من الصينيين، وقيود كبيرة على وسائل النقل.

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