تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن قيود كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 09:29 صباحا
لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ارشيفية: أ ف ب)

هبطت أسعار النفط بنسبة 2٪ اليوم الإثنين، لتواصل خسائرها الحادة الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع الدولار الأميركي والمخاوف من أن القيود الوبائية الجديدة في آسيا، وخاصة الصين، قد تؤدي إلى انتكاسة الانتعاش العالمي في الطلب على الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعًا بمقدار 1.27 دولار، أو 1.8٪ ، إلى 69.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0434 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت بنسبة 6٪ الأسبوع الماضي، وهي أكبر خسارة أسبوعية لها في أربعة أشهر، حسب وكالة «رويترز».

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي (WTI) 1.29 دولار، أو 1.9٪ ، إلى 66.99 دولار للبرميل ، بعد أن تراجعت بنحو 7٪ الأسبوع الماضي في أشد انخفاض أسبوعي لها في تسعة أشهر.

وقال جوردون رامزي المحلل في آر.بي.سي في مذكرة «عادت المخاوف بشأن تآكل الطلب العالمي المحتمل على النفط إلى الظهور مع تسارع معدل الإصابة بمتغير دلتا». وأشار محللو ANZ إلى القيود الجديدة في الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، كعامل رئيسي يعيق توقعات نمو الطلب.

وتشمل القيود إلغاء الرحلات الجوية، وتحذيرات من 46 مدينة ضد السفر، وقيود على خدمات النقل العام وسيارات الأجرة في 144 من أكثر المناطق تضررا.

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