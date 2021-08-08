أرباح «أرامكو» تضاعفت أربع مرات في الربع الثاني من 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 09:44 صباحا
جناح لشركة أرامكو السعودية في منتدى للتكنولوجيا بالرياض. (أ ف ب)

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية العملاقة، الأحد، أن أرباحها في الربع الثاني للعام 2021 تضاعفت نحو أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والطلب.

وقالت الشركة، في بيان نشرته سوق المال السعودية «تداول» على موقعها، إن أرباحها الصافية ارتفعت إلى 25.5 دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ6.6 مليار دولار في الربع نفسه من 2020، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي مايو الماضي، أعلنت «أرامكو» قفزة بنسبة 30 في المئة في أرباح الربع الأول بفضل انتعاش أسعار النفط، لكن مستوى التدفق النقدي للشركة لم يصل إلى مبلغ الـ18.75 مليار دولار المتوجب توزيعه كأرباح في هذا الفصل. وتسعى «أرامكو» إلى جمع السيولة، بينما تواجه الرياض عجزًا متضخمًا في الميزانية العامة للمملكة، الساعية إلى تنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

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