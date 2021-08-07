شركات أميركية تشترط على الموظفين تلقي اللقاح ضد «كورونا»

أحد شوارع مدينة نيويورك.15 يوليو 2021 .(أ ف ب)

من «وول ستريت» إلى سيليكون فالي مرورًا بالمسالخ، يشترط مزيد الشركات الأميركية على الموظفين تلقي لقاحات مضادة لـ«كوفيد-19» للعودة إلى أماكن العمل، وتبدي استعدادًا لطردهم ما لم يمتثلوا لهذا القرار، وطردت شبكة «سي إن إن» الإخبارية ثلاثة موظفين انتهكوا هذه السياسة وأتوا إلى العمل من دون تلقيهم لقاحات مضادة لفيروس «كورونا».

وكتب رئيس الشبكة جيف زاكر في مذكرة للموظفين نشرها مراسل في القناة على «تويتر» الخميس: «دعوني أكون واضحًا، نحن ننتهج سياسة عدم التسامح في هذا الشأن»، ويقول خبراء إن لدى المؤسسات والشركات السلطة القانونية للقيام بذلك. لكن هذه الهيئات كانت مترددة في اتخاذ هذه الخطوة في وقت مبكر من الوباء ربما خوفًا من رد فعل سياسي عنيف.

استعداد الشركات لإعادة فتح مكاتبها

ومع استعداد الشركات لإعادة فتح مكاتبها، توقفت معدلات التلقيح في الولايات المتحدة عند نحو 50%، وارتفع عدد الإصابات بسبب المتحورة «دلتا»، وأعلن رئيس شركة «يونايتد إيرلاينز»، سكوت كيربي، الذي قال في يناير إنه يفكر في جعل اللقاح إلزاميًّا لموظفيه - الجمعة أنه سيكون على 67 ألف عامل في الولايات المتحدة أن يكونوا ملقّحين بحلول نهاية أكتوبر.

وكتب في رسالة للموظفين: «نعلم أن بعضكم لن يوافق على هذا القرار لكننا لا نتحمل تجاهكم وتجاه زملائكم مسؤولية أكبر من ضمان سلامتكم أثناء العمل»، وأضاف أن «الحقائق واضحة: يكون الجميع أكثر أمانًا عندما يكون الجميع ملقحين».

ويحق لأصحاب العمل أن يطالبوا العمال العائدين إلى مكاتبهم بالحصول على اللقاح، مع استثناءات لأسباب طبية أو دينية وفقًا للجنة الأميركية لتكافؤ فرص العمل.

وقال إريك فيلدمان، أستاذ قانون الصحة والأخلاقيات الطبية في جامعة بنسلفانيا إنه كان من المبرر لـ«سي إن إن» إقالة موظفين لو كانت القواعد واضحة.

وأضاف أن «تعريض المرء نفسه للخطر من خلال عدم تلقي اللقاح هو غباء، لكن تعريض الآخرين للخطر هو أمر غير أخلاقي وفي كثير من الحالات غير قانوني ويجب أن يكون سببًا للفصل»، من العمل.

كانت شركات «وول ستريت» تضغط من أجل عودة الموظفين إلى العمل شخصيًّا. وقال بنك الاستثمار «مورغان ستانلي» ومجموعة إدارة الأصول «بلاكروك» في يونيو إنه لن يسمح إلا للموظفين الذين تلقوا اللقاح المضاد لوباء «كوفيد-19» بالعودة إلى مكاتبهم.

وفي سيليكون فالي، أعلنت المجموعات العملاقة للتكنولوجيا «غوغل» و«فيسبوك» و«مايكروسوفت» قواعد مماثلة في الأيام الأخيرة، كذلك، أعلنت الشركة المنتجة للحوم «تايسون فودز»، الثلاثاء، أن التطعيم سيكون إلزاميًّا لجميع الموظفين، في المكاتب والمسالخ على حد سواء، اعتبارًا من الأول من نوفمبر.

وقالت كلوديا كوبلين، كبيرة المسؤولين الطبيين في الشركة، إنه مع ارتفاع عدد الإصابات المرتبطة بالمتحورة «دلتا» بشكل حاد «إنه الوقت المناسب لاتخاذ الخطوة التالية لضمان قوة عاملة محصنة بالكامل»، وحتى الآن، أقل من نصف موظفي الشركة بقليل تلقوا اللقاح.

من جانبه، قال بيتر كابيلي، أستاذ في الشؤون الإدارية في كلية وارتون، إن الشركات كانت «تنتظر لترى عدد الموظفين الذين سيقدمون على ذلك من تلقاء أنفسهم» قبل اللجوء إلى فرض الأمر عليهم».

وأضاف أن «عددًا كبيرًا من الأشخاص اعتقدوا أنه من المشروع الاعتراض على تلقي اللقاح؛ ما جعل أصحاب العمل قلقين من احتمال تعرضهم لضغط سياسي جراء فرضهم ذلك».

وجعلت سلسلة «وولمارت» للبيع بالتجزئة وهي أكبر مجموعة خاصة تؤمن وظائف في البلاد، اللقاحات إلزامية لموظفي مكتبها الرئيسي، لكن ليس للعاملين في محلات السوبر ماركت والمستودعات.

وقال كابيلي إن هذه المتاجر تقع عادة في المناطق الريفية، حيث تكون المشاعر المناهضة للقاحات عالية، ولأن عديد الشركات تكافح من أجل العثور على موظفين خصوصًا في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، قد لا ترغب في المخاطرة بإبعاد مرشحين محتملين.

وأوضح مايكل أوربان من جامعة «نيو هيفن» لوكالة «فرانس برس» كنا نأمل بأن نكون قد خرجنا من هذه الفوضى. لكننا لم نفعل ذلك لأن الكثير من الناس لا يثقون في النظام».