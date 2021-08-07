82 مليون دولار قرضا من صندوق النقد العربي لتونس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 12:37 مساء
مارة في شوارع تونس. (أرشيفية: الإنترنت)

قدَّم صندوق النقد العربي قرضًا لتونس بمبلغ 19.17 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 82 مليون دولار.

وقال الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد التونسي والتحديات التي تواجهه جرّاء الظروف الراهنة.

وأوضح أنه يعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة التونسية لتوفير أنجع السُبُل لمواجهة التحديات المختلفة؛ حيث استكمل الصندوق الإجراءات لسحب الدفعة الثانية من قرض آخر لدعم برنامج إصلاح في القطاعين المالي والمصرفي التونسي، والبالغ 9.58 مليون دينار عربي حسابي، أو ما يعادل حوالي 41 مليون دولار، حيث تم السحب في 15 يوليو الماضي.

وأكد الصندوق حرصه على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية.

ويهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس (كوفيد-19)، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخوف من اللقاح.. تاريخ من الجدل
طب وصحة
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
رسميا.. الاتحاد يتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد
رياضة محلية
بالفيديو.. الاتحاد يتوج بطلًا للدوري الليبي الممتاز على حساب الأهلي طرابلس
رياضة محلية
%50 من الأميركيين باتوا ملقحين بالكامل
دولى
انتهت المباراة «الاتحاد 6 - 5 الأهلي طرابلس» في نهائي الدوري الليبي الممتاز.. بث...
رياضة محلية
أرقام قياسية في المشوار الأسطوري للساحر ميسي مع برشلونة
رياضة عالمية
لابورتا: تمديد عقد ميسي كان سيشكل «مخاطر مالية» لبرشلونة
رياضة عالمية
كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
نورلاند يشير إلى تقدم في المفاوضات مع تركيا والمقاتلين السوريين للانسحاب من ...
ليبيا
ملتقى الحوار السياسي يناقش مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية الأربعاء...
ليبيا
برشلونة يعلن نهاية العلاقة مع ميسي
رياضة عالمية
في العدد 298: تعثر المسار الانتخابي .. وحصيلة قياسية لكورونا
ليبيا
النائب العام يأمر بحبس المتهمين في جريمة قتل عائلة بكاباو
ليبيا
ذهبية السباعية في أولمبياد طوكيو تذهب إلى بلجيكا
رياضة عالمية
النائب العام يأمر بحبس رئيس اتحاد الكرة المصغرة في واقعة «الملاريا»
ليبيا
«يويفا» يحسم مصير «فار» في مباريات تصفيات كأس العالم
رياضة عالمية
عبدالله الفضيل حكمًا لموقعة الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري
رياضة محلية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثماني علامات للعينين تشير إلى وجود أمراض بالجسم