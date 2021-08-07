82 مليون دولار قرضا من صندوق النقد العربي لتونس

مارة في شوارع تونس. (أرشيفية: الإنترنت)

قدَّم صندوق النقد العربي قرضًا لتونس بمبلغ 19.17 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 82 مليون دولار.

وقال الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد التونسي والتحديات التي تواجهه جرّاء الظروف الراهنة.

وأوضح أنه يعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة التونسية لتوفير أنجع السُبُل لمواجهة التحديات المختلفة؛ حيث استكمل الصندوق الإجراءات لسحب الدفعة الثانية من قرض آخر لدعم برنامج إصلاح في القطاعين المالي والمصرفي التونسي، والبالغ 9.58 مليون دينار عربي حسابي، أو ما يعادل حوالي 41 مليون دولار، حيث تم السحب في 15 يوليو الماضي.

وأكد الصندوق حرصه على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية.

ويهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس (كوفيد-19)، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.