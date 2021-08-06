مجموعات تجارية أميركية تحث إدارة بايدن على إحياء المفاوضات مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 09:43 مساء
عنصر أمن يقف على سطح البيت الأبيض على مقربة من عمود إنارة يرفرف عليه علمان أميركان وآخر صيني، 17 يناير 2011, (أ ف ب)

حثت مجموعات أميركية من بين الأكثر نفوذا، إدارة الرئيس جو بايدن، على استئناف المحادثات التجارية مع بكين وخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، التي فرضها دونالد ترامب مع اشتداد حرب تجارية بين البلدين.

ورأت هذه المجموعات التي تمثل مصالح عدة، من مزارعي البطاطس إلى شركات رقائق الكمبيوتر وصناعات الأدوية، في رسالة مؤرخة الخميس، أن على إدارة بايدن اتخاذ «إجراءات سريعة» لوضع حد للرسوم الجمركية «الباهظة»، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت الرسالة التي وجّهت إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين، والممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي، «بسبب التعرفات الجمركية، تتحمل الصناعات الأميركية تكاليف متزايدة لتصنيع المنتجات وتقديم الخدمات محليا، ما يجعل صادراتها من هذه المنتجات والخدمات أقل تنافسية في الخارج».

وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، على نسخة من الرسالة من غرفة التجارة الأميركية، فيما كانت صحيفة «وول ستريت» كشفت وجودها.

وقال الناطق باسم الممثلة التجارية آدم هودج لفرانس برس، «فيما نقوم باستثمارات تاريخية في البنى التحتية وإعادة النهوض (باقتصادنا) نحو الأفضل، نجري مراجعة استراتيجية لعلاقتنا الاقتصادية بالصين من أجل توفير سياسة فعالة تحقق نتائج للعمال والمزارعين والشركات الأميركية والارتقاء بهم إلى موقع أكثر متانة لمنافسة الصين».

وقد يوحي حديث هودج بعدم تطلع إدارة بايدن، في الوقت الحالي، إلى خفض التعرفات، فيما لم ترغب وزارة الخزانة في التعليق.

كما دعا موقعو الرسالة، إلى العمل مع بكين لضمان احترامها التزامات تعهدت بها في سياق الهدنة التجارية مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي وقّعت بداية عام 2020.

والاتفاق الذي تم إعلانه في يناير 2020، ترك التعرفات الأميركية على 360 مليار دولار من الواردات الصينية بدون تعديل.

وتعهدت بكين بزيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية، لإعادة التوازن التجاري مع الولايات المتحدة، بيد أنّ الاتفاق لم يحلّ معضلة دعم الحكومة الصينية لصناعات استراتيجية، مثل رقائق الكمبيوتر والسيارات الكهربائية، ما يقلق المنافسين الأميركيين.

وكانت كاثرين تاي، لفتت بعيد تبوئها منصبها، إلى أنها لا تنوي رفع الرسوم الجمركية على الفور، معتبرة أنّها تشكّل رافعة للمفاوضات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت المباراة «الاتحاد 6 - 5 الأهلي طرابلس» في نهائي الدوري الليبي الممتاز.. بث...
رياضة محلية
لابورتا: تمديد عقد ميسي كان سيشكل «مخاطر مالية» لبرشلونة
رياضة عالمية
كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
نورلاند يشير إلى تقدم في المفاوضات مع تركيا والمقاتلين السوريين للانسحاب من ...
ليبيا
ملتقى الحوار السياسي يناقش مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية الأربعاء...
ليبيا
برشلونة يعلن نهاية العلاقة مع ميسي
رياضة عالمية
في العدد 298: تعثر المسار الانتخابي .. وحصيلة قياسية لكورونا
ليبيا
النائب العام يأمر بحبس المتهمين في جريمة قتل عائلة بكاباو
ليبيا
ذهبية السباعية في أولمبياد طوكيو تذهب إلى بلجيكا
رياضة عالمية
النائب العام يأمر بحبس رئيس اتحاد الكرة المصغرة في واقعة «الملاريا»
ليبيا
«يويفا» يحسم مصير «فار» في مباريات تصفيات كأس العالم
رياضة عالمية
عبدالله الفضيل حكمًا لموقعة الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري
رياضة محلية
تعليمات أمنية استعدادا لموقعة «الاتحاد» ضد «الأهلي» في نهائي الدوري
رياضة محلية
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
حصيلة قياسية .. 59.5 ألف إصابة بـ«كورونا» في ليبيا خلال يوليو
ليبيا
الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه
ليبيا
سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس برشلونة: النادي أهم من أي شيء حتى من أفضل لاعب في العالم