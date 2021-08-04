«ذا نيويورك تايمز» تتخطى عتبة ثمانية ملايين مشترك

صحيفة «نيويورك تايمز». (الإنترنت)

أعلنت جريدة «ذا نيويورك تايمز»، الأربعاء، تخطيها أخيرًا عتبة ثمانية ملايين مشترك بنسختيها الإلكترونية والمطبوعة، مبدية أملها في أن يرتفع العدد إلى أكثر من 8.5 مليون مشترك بحلول نهاية العام الحالي.

وقالت المديرة العامة للجريدة، ميريديث كوبيت ليفيان، إن الهدف يقضي باستقطاب العدد عينه للمشتركين الجدد المسجل في 2019، أي نحو مليون مشترك، وفق «فرانس برس».

المنتجات الإلكترونية

مع ذلك، لا تتوقع الجريدة الأميركية اليومية تجديد أدائها المسجل العام 2020، حين ارتفع عدد مشتركي خدماتها المدفوعة بواقع مليوني مشترك جديد خلال السنة الحافلة بالتطورات، بين بداية الجائحة وحملة الانتخابات الرئاسية الأميركية بين دونالد ترامب وجو بايدن.

وبعد عشر سنوات من إطلاق عرضها الرقمي المدفوع، باتت المنتجات الإلكترونية تستحوذ على 89% من إجمالي مشتركي «ذا نيويورك تايمز».

الاشتراكات الرقمية

وتوزعت الاشتراكات الرقمية الجديدة المسجلة في الربع الثاني بين الموقع الإخباري (77 ألف اشتراك جديد) وتطبيقات الطهو والألعاب والمنتجات الصوتية (65 ألفًا).

وعلى الصعيد المالي، ضاعفت المجموعة صافي أرباحها خلال الفترة لتصل إلى 54 مليون دولار، فيما زادت مبيعاتها بنسبة 23% لتصل إلى 498 مليون دولار.

وارتفعت إيرادات الاشتراكات بنسبة 16% إلى 339 مليون دولار، وقفزت عائدات الإعلانات بنسبة 66% مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي، عندما كان الاقتصاد يعاني حالًا من التباطؤ بسبب القيود المفروضة لمكافحة فيروس «كورونا»، لتصل إلى 113 مليون دولار.