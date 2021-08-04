35 ألف طن احتياطيات الذهب العالمية.. وهذا ما تمتلكه الدول العربية من المعدن الأصفر النفيس

سبائك من الذهب. (الإنترنت)

نشر مجلس الذهب العالمي تقريرًا حديثًا عن احتياطيات الذهب التي تملكها دول العالم، وأشار التقرير إلى أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم من المعدن النفيس تجاوزت مستوى 35 ألف طن.

وشمل تقرير مجلس الذهب العالمي، الصادر في شهر أغسطس الجاري، 98 دولة، من ضمنها 16 دولة عربية. وأشار التقرير إلى أن الحديث يجري عن الاحتياطيات التي تمتلكها البنوك المركزية من المعدن النفيس، وفق «روسيا اليوم».

الدول العربية الـ16

ووفقًا لتقرير المجلس فقد بلغت احتياطيات الدول المدرجة مستوى 35544.3 طن، من ضمنها 1385.2 طن هي مجموع احتياطيات الدول العربية الـ16.

ويعني ذلك أن حصة احتياطيات الدول العربية المدرجة تبلغ 3.89%من إجمالي الاحتياطيات. ولفت التقرير إلى أن السعودية تتصدر الدول العربية باحتياطيات الذهب؛ حيث تمتلك 323.1 طن، يليها في المرتبة الثانية لبنان، باحتياطيات تقدر بنحو 287 طنًا، ومن ثم الجزائر التي تمتلك 173.6 طن.

التصنيف العالمي

وفيما يتعلق بالتصنيف العالمي، أظهر التقرير أن الولايات المتحدة تتصدر القائمة باحتياطيات تبلغ 8133.5 طن، ومن ثم ألمانيا (3359.1 طن)، تليها فرنسا (2436.3 طن).

فيما احتلت روسيا المرتبة الخامسة عالميًا؛ حيث تمتلك احتياطيات من المعدن النفيس تقدر بنحو 2292.2 طن، والجدير ذكره أن روسيا سبقت الصين باحتياطيات الذهب؛ حيث تمتلك الأخيرة 1948.3 طن، وتحتل المرتبة السادسة عالميًا بهذا المؤشر.