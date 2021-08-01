3.6 % زيادة في التسهيلات الائتمانية في ليبيا والسلف الاجتماعية ترتفع 33% في الربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 02:47 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية لمختلف الأنشطة الاقتصادية في ليبيا بنسبة 3.6 % وبواقع 623 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 17 مليارًا و 619 مليون دينار.

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، أن هذه الزيادة تحققت في السلف الاجتماعية التي صعدت بنسبة 33% وبواقع مليار و 26 مليون دينار، لتصل إلى 4 مليارات و62 مليون دينار في نهاية مارس الماضي، مقابل 3 مليارات و29 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

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في حين لم تشهد القروض العقارية أي تطور في الربع الأول؛ إذ بقيت عند مستواها الذي سجلته في نهاية العام 2020، البالغ مليارين اثنين و29 مليون دينار.

أما القروض الموجهة للأنشطة الإنتاجية والخدمية فقد انخفضت إلى 11.52 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، مقابل 11.93 مليار دينار بنهاية 2020.

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