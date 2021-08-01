104 مليارات دينار إجمالي الودائع لدى المصارف الليبية في الربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 02:27 مساء

ارتفعت الودائع لدى الجهاز المصرفي بنسبة 2%، وبقيمة 2.1 مليار دينار في الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت تلك الودائع 104.29 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، مقابل 102.19 مليون دينار في نهاية 2020.

وتوزعت تلك الودائع إلى ودائع الأفراد، بقيمة 34 مليارًا و497 مليون دينار، وودائع الشركات والمؤسسات بنحو 28 مليارًا و295 مليون دينار، بالإضافة إلى ودائع القطاع العام بحوالي 28 مليارًا و121 مليون دينار، وأخيرًا ودائع حكومية بقيمة 13 مليارًا و381 مليون دينار.

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وأظهرت أحدث بيانات أصدرها مصرف ليبيا المركزي، زيادة إجمالي ودائع القطاع الخاص إلى 62 مليارًا و793 مليون دينار، بارتفاع نسبته 3.6% خلال الربع الأول، وبقيمة 2.22 مليار دينار، كما زادت ودائع الحكومة بنسبة 10.6% إلى 13.38 مليار دينار مقابل 12.09 مليار.

في حين تراجعت ودائع القطاع العام إلى 28.12 مليار دينار في الربع الأول، مقابل 29.52 مليار في نهاية العام 2020، كذلك انخفضت ودائع الأفراد بنسبة 11.3% خلال الفترة نفسها لتسجل 34.49 مليون دينار مقابل 38.9 مليار دينار.

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