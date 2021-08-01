2 % مكاسب أسبوعية لأسعار النفط وبرنت يواصل صعوده الشهري الرابع

لقطة من موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ارشيفية: أ ف ب)

حقَّقت أسعار النفط مكاسب خلال شهر يوليو الماضي؛ إذ ارتفع برنت 1.6%، ليواصل صعوده الشهري الرابع على التوالي، في حين استقر سعر خام تكساس على مدار شهر يوليو.

وكانت أسواق النفط العالمية أنهت الأسبوع بارتفاع خامي القياس العالمي بنسبة 2%، في ظل تنامي الطلب أسرع من العرض، وتوقعات بأن تخفف اللقاحات وقع زيادة جديدة في إصابات (كوفيد-19) بأنحاء العالم وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، التي حل أجلها الجمعة، 28 سنتًا بما يعادل 0.4 %، ليتحدد سعر التسوية عند 76.33 دولار للبرميل.

وأغلق عقد أكتوبر الأنشط مرتفعًا 31 سنتًا إلى 75.41 دولار للبرميل. وتقدمت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.5% لتختم جلسة نهاية الأسبوع على 73.95 دولار للبرميل.

ومع تنامي إصابات فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة وفي أنحاء آسيا وأجزاء من أوروبا، يقول المحللون إن ارتفاع معدلات التطعيم سيحد من الحاجة إلى إغلاقات صارمة كالتي عصفت بالطلب في ذروة الجائحة العام الماضي.