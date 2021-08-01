إعفاء المستوردين في القطاع الخاص بكوبا من الضرائب على الواردات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 01:40 صباحا
مسيرة في هايليا بولاية فلوريدا للتضامن مع المتظاهرين في كوبا، 15 يوليو 2021. (أ ف ب)

أعفت كوبا المنتجين في القطاع الخاص من دفع ضرائب على الواردات والمواد الخام حتى 31 ديسمبر، على ما أعلنت وزارة المال، السبت، بعد ثلاثة أسابيع على احتجاجات غير مسبوقة شهدتها الجزيرة.

وقالت الوزيرة ميسي بولانوس في قرار نُشر في الجريدة الرسمية، إن هذا الإجراء «يهدف إلى تحفيز إنتاج السلع وتقديم الخدمات الخاصة». وأشارت إلى أنّ الإجراء يشمل «المنتجات المستوردة بهدف بيعها في السوق»، والمواد الخام المستخدمة في الإنتاج الزراعي، غير أنّه «لن ينطبق على المنتجات النهائية»، وفق وكالة «فرانس برس».

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في فبراير، وسعت الحكومة الكوبية، إلى أكثر من ألفين، عدد الأنشطة التي يمكن للعاملين المستقلين العمل بها في إطار الاقتصاد الكوبي الخاضع للسيطرة.  

والإجراء المعلن، السبت، سبقه إجراء آخر يُعفي أيضا من الضرائب استيراد تقنيات وأجزاء ومكونات للطاقة المتجددة. 

وفي 11 و12 يوليو، نظم آلاف الكوبيين الغاضبين من نقص الغذاء وانقطاع التيار الكهربائي وتكاليف المعيشة، احتجاجات غير مسبوقة في نحو 40 مدينة، قُتِل خلالها شخص وأصيب عشرات آخرون بجروح.

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